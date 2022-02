NewsFeed-ul de la Facebook se transforma in Feed

Schimbarile se tin in lant la Facebook. Ma scuzati, Meta. Dupa schimbarea numelui la baza, Meta (adica fostul Facebook) schimba si denumirea News Feed-ului actual in Feed si este mai mult decat atat.

Probabil o sa vedem si cateva schimbari de design, dar nimic mai mult. Toate aceste schimbari vin pentru a spala din imaginea creata de Facebook in ultimii ani. Practic se doreste relansarea platformei sub un alt nume sperand ca oamenii sa o asocieze cu ceva complet nou.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc

— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022