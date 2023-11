Nextbase 322GW – camera auto cu aplicatie, filmare Full HD si mod parcare la doar 400 lei

Camerele auto nu mai sunt un moft ci o necesitate, iar intr-o piata aglomerata de modele care mai de care mai interesante este greu sa alegi camera potrivita. Nextbase 322GW este o camera auto la un pret rezonabil si care ofera functii interesante, o calitate buna a filmarilor si mod parcare extrem de important.

Sa va fac prezentarile asa cum se cuvine. Nextbase este un brand britanic de tehnologie si este cel mai mare producator de camere de bord din lume. De ce sa va mint, informatia asta nu o stiam. De Mio stiam ca este un brand foarte mare dar nu stiam ca Nextbase sunt atat de importanti. Nextbase este lider in UK la numarul de vanzari si au o cota de piata de 80%. Vand in toata lumea, iar in Europa au o cota de piata de 67%.

Ei produc mai mult de atat. Au in portofoliu si carduri de memorie pe care recomand sa le folositi daca alegeti o camera de la ei. Am tot vazut prin diverse comentarii ca nu toate cardurile sunt suportate. Ce-i drept, aveti nevoie de un card de calitate, de preferat dintr-o gama de top. Sunt sigur ca daca luati un Kingston sau Sandisk de calitate nu o sa aveti probleme. Eu am folosit un Kingston.

Camera filmeaza Full HD la 60FPS sau la 30FPS. Evident ca poate filma si la rezolutii mai mici dar nu vad rostul. Se monteaza usor avand un sistem pe baza de magnet si lipici. Practic suportul se monteaza de parbriz cu adeviz de la 3M, iar suportul se prinde de camera printr-un magnet. Asta inseamna ca poti sa dai jos camera ori de cate ori vrei si suportul ramane pe parbriz. Asta e bine ca odata montat nu-l mai dai jos de acolo la cat bine este lipit. Preferam un sistem cu ventuza, mult mai util si mai bun.

Ce n-am inteles este de ce majoritatea producatorilor de camere auto folosesc cabluri MINI USB. Da, MINI USB. Or fi ramas pe stoc mufe, habar nu am. Repet, mai toti producatorii au mufa asta si nu inteleg de ce.

Revenind la camera, ea filmeaza foarte bine si imaginea este foarte buna pentru cat costa ea. Pentru 422 lei la eMAG, calitatea video este extraordinara. Vezi clar numerele de inmatriculare si inclusiv noaptea ai imagine buna fara zgomot ridicat de imagine.

Am prins numai vreme intunecata, dar poate reusesc sa pun un video zilele astea si cu o filmare pe timp de zi sa vedeti ca si ziua se vede excelent. Logic daca noaptea se vede bine ziua nu are cum sa se vada rau.

Ecranul este tactil si asta m-a impresionat. Imediat navighezi prin meniu. Zici ca ai un telefon. Meniul este simplu, intuitiv si cu functiile de baza bine prezentate.

Design-ul camerei este unul normal. Nu vad ce as putea sa va arat aici atat de interesant. Este o camera auto realizata din plastic, iar despre prindere v-am vorbit mai sus. Are iesire HDMI, port mini USB pe unde o alimentezi, slot microSD si integreaza o baterie de 320mAh cu o autonomie de 15 minute.

Ecranul este tactil, un IPS de 2.5 inch si rezolutie 732 x 240 pixeli. Senzorul folosit este de 2.1MP, iar unghiul de filmare este de 140 de grade.

Aplicatia pe telefon este si ea intuitiva, nimic de reprosat. Singurul aspect mai putin placut este ca dureaza foarte mult pana descarci filmarile pe telefon. Ori n-am facut eu ceva bine….pentru ca am stat 30 de min ca sa ajung la 5% download pentru un filmulet de 320Mb. Am renunat. Conexiunea era pe Bluetooth, iar telefonul un realme GT2 Pro.

Repet, nu stiu daca este vina camerei, vina telefonului sau vina mea. In rest aplicatia arata bine.

Ce mi-a placut cel mai mult este modul de parcare. Camera se opreste cand parasesti masina pentru ca automat curentul de la priza moare. Bine, asta tine si de masina. Cel putin la mine curentul se opreste la cateva minute dupa ce am inchis masina.

Chiar si asa, camera porneste automat daca simte vibratii. Am incercat sa lovesc cu mana in masina si camera a inceput imediat sa inregistreze. Asta este util in parcare cand te loveste un neatent. Avand autonomie 15 minute, camera poate filma in limita aceasta, deci multe cicluri ar putea sa-i consume rapid bateria. Camera va filma 30 de secunde iar inregistrarea va aparea intr-un folder securizat. Asta e inteligent.

Per total mi se pare o camera cinstita. Iti ofera multe la bani putini, calitatea video este foarte buna, aplicatia este ok dar se putea si mai bine, iar modul parcare este excelent. Recomand aceasta camera. O gasiti la eMAG la 422 lei.