Opinie nepopulară: abonamente accesibile pentru telefoane scumpe

Preconcep╚Ťiile sunt parte integrant─â din via╚Ťa noastr─â, iar eu nu fac excep╚Ťie. Am f─âcut precizarea acesta, pentru a l─âmuri puritanii care vor ├«n╚Ťelege altceva din textul de mai jos.

Apropo, ideea mi-a venit dup─â dou─â articole recomandate de Google succesiv: unul de la nwradu ╚Öi altul de la gadget.ro. ├Än cazul primului, focusul cade pe operatorul de telecomunica╚Ťii, iar preconcep╚Ťia autorului spune c─â nu se ÔÇŁpup─âÔÇŁ ideea de a oferi abonamente ieftine ╚Öi telefoane scumpe.

Al doilea articol trece de partea cealalt─â ╚Öi aplic─â preconcep╚Ťia c─â un utilizator care d─â o sum─â mare de bani pe un telefon ar trebui s─â fac─â acela╚Öi lucru ╚Öi pentru serviciile de telecomunica╚Ťii.

Poate m-am activat ╚Öi pentru c─â sunt abonat Digi ╚Öi utilizator de iPhone 13 Pro Max de doi ani deja (am scris aici cum am decis achizi╚Ťia) ╚Öi am auzit extrem de des acest tip de replic─â, ├«nc├ót mi s-a acrit deja.

├Äntr-o er─â ├«n care tehnologia evolueaz─â rapid, telefoanele mobile devin tot mai avansate ╚Öi mai scumpe. Contrar percep╚Ťiei generale, exist─â o perspectiv─â ├«ndr─âznea╚Ť─â ╚Öi contraintuitiv─â: de╚Ťin─âtorii de telefoane mai scumpe ar putea beneficia de abonamente de telefonie mobil─â mai ieftine. Aceast─â opinie ├«╚Öi propune s─â schimbe modul ├«n care privim costurile asociate serviciilor mobile ╚Öi s─â aduc─â ├«n discu╚Ťie un nou model de afaceri. Asta pentru c─â nu trebuie s─â fi bogat pentru a achizi╚Ťiona un model scump de smartphone, ci trebuie s─â fi cump─âtat. Bine├«n╚Ťeles c─â ajut─â s─â ai venituri constante ╚Öi peste medie, nu sunt absurd.

Apropo de asta, exist─â o teorie care explic─â de ce cheltuie mai mul╚Ťi bani cei cu venituri mici fa╚Ť─â de cei cu ele peste medie. Iar teoria a pornit de la analiza bugetului alocat de mai multe familii, din medii diferite, cu venituri diferite, pe care o alocau pentru cump─ârarea de h├órtie igienic─â. Cel putin aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetatorii de la Ross School of Business din cadrul University of Michigan, care au oferit ╚Öi o explica╚Ťie: cei care au venituri mai mari au ╚Öi posibilitatea de a pune bani de-o parte, pe care ├«i pot folosi pentru achizi╚Ťii mai mari, c├ónd sunt oferte promo╚Ťionale. Ceilal╚Ťi, ├«n schimb, achizi╚Ťioneaz─â h├órtia exact c├ónd au r─âmas f─âr─â ea, ajung├ónd s─â pl─âteasc─â sume mai mari.

Dar s─â revenim la subiect. Dup─â cum spuneam, percep╚Ťia general─â este aceea c─â un telefon scump implic─â, inevitabil, un abonament costisitor. ├Än cazul celor dou─â articole, discut─âm despre abonamente de 2, 3 sau 4 euro lunar ╚Öi de un telefon cu pre╚Ť de 8799 lei (OnePlus Open).

Cu toate acestea, cele dou─â condi╚Ťii nu sunt neap─ârat a fi ├«ndeplinite simultan. Fiecare ├«╚Öi alege telefonul dup─â nevoi, la fel cum face cu abonamentul de telefonie. Spre exemplu, dac─â e╚Öti ca mine, iar locurile unde mergi ├«n mod constant (serviciu, locuin╚Ť─â, barul preferat etc.) sunt ├«n zone cu acoperire excelent─â ale unui operator, oricare ar fi numele lui, nu v─âd de ce ai alege un altul! Mai mult, chiar: dac─â resursele incluse ├«ntr-un anumit tip de abonament – fie el pre sau post paid – ├«╚Ťi sunt suficiente, de ce ar trebui s─â investe╚Öti ├«ntr-unul superior, cu cost mai mare?

Un abonament scump nu este ├«ntotdeauna potrivit pentru to╚Ťi utilizatorii. Cei care opteaz─â pentru telefoane mai scumpe pot dori beneficii precum date mobile nelimitate, roaming interna╚Ťional sau servicii premium. Un abonament mai accesibil ar putea oferi aceste avantaje, f─âr─â a impune utilizatorilor s─â pl─âteasc─â pentru func╚Ťionalit─â╚Ťi pe care nu le utilizeaz─â.

Rom├ónia mai are un specific interesant, care o deta╚Öeaz─â de celelalte state din UE ├«n sens pozitiv – are patru operatori telecom principali care ofer─â servicii calitative pe toate plajele de pre╚Ť. Prin urmare, fiind o competi╚Ťie continu─â pe o popula╚Ťie care se tot reduce, beneficiarul este clientul, care ajunge s─â pl─âteasc─â pre╚Ťuri rezonabile, dac─â are nevoi de baz─â.

╚śtiu ╚Öi eu persoane din cercul meu de prieteni ╚Öi apropia╚Ťi care au abonamente lunare de peste 10 euro, dar sunt exclusiv cei care c─âl─âtoresc des ╚Öi au nevoie de roaming sau care deconteaz─â costurile pe firmele la care lucreaz─â.

Am scris deja c─â telefonul ├«l alegi pentru a satisface nevoile personale. Prin urmare, dac─â e╚Öti ca mine ╚Öi ai nevoie pentru un blog de camer─â foto performant─â, cite╚Öti sau urm─âre╚Öti materiale video aproape exclusiv de pe mobil, este logic s─â te ├«ndrep╚Ťi spre un model care ├«ndepline╚Öte aceste condi╚Ťii ╚Öi intr─â ├«n bugetul pe care l-ai alocat. Iar un telefon de tip fold, oric├ót de scump ar fi, este o solu╚Ťie…

├Än final, aceast─â viziune ├«ndr─âznea╚Ť─â propune o abordare nou─â a rela╚Ťiei dintre utilizatori ╚Öi furnizorii de servicii mobile. Oportunitatea de a beneficia de abonamente mai ieftine pentru telefoanele mai scumpe ar putea redefini standardele din industrie ╚Öi aduce un beneficiu comun pentru to╚Ťi cei implica╚Ťi ├«n aceast─â ecua╚Ťie mobil─â.