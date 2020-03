Nokia a lansat modelul 8.3 cu 5G

Nokia a lansat ieri un model nou, 8.3 in varianta 5G. Este un model mid-range care va putea functiona oriunde in lume.

La interior are un Snapdragon 765 si Nokia spune ca suporta toate frecventele pentru 5G din lume, fiind astfel primul telefon 5G compatibil peste tot. Interesant sa aflam asta mai ales ca Nokia stie sa faca si infrastructura pentru comunicatii si in special 5G.

Camerele foto sunt 3 la numar si avem un senzor principal de 64MP, un senzor macro si un senzor ultrawide de 12MP. In plus ofera si o camera ToF pentru adancime. Poate filma in mod cinematic si are un mod dedicat pentru actiune unde stabilitatea este la un nivel foarte ridicat similar camerelor de actiune.

Are 6 sau 8GB de memorie RAM, 64 sau 128GB de stocare, slot microSD, baterie de 4500mAh cu incarcare rapida de 18W, ecran de 6.81 inch Full HD si HDR. Costa de la 599 euro si va fi disponibil din vara.