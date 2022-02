Nokian WR D4 – alegerea mea pentru toate iernile

Mi-am luat permisul in 2013-2014, iar prima masina pe care am invatat sa conduc a fost Solenza familiei. Fara servo, ABS, ESP, fara aer conditionat, fara geamuri electrice si inclusiv fara turometru. Doar 4 roti, un volan si 3 pedale. Atunci am invatat sa simt viteza, masina, sa invat sa o controlez fara tot felul de sisteme de siguranta. Si a fost foarte bine.

Mai tarziu, tot cu masina respectiva, am invatat ce inseamna sa ai aderenta pe orice suprafata. Am invatat sa acord atentie pieselor folosite, sa nu mai cumpar anvelope boschet si sa invat singur sa-mi repar masina.

A fost un inceput frumos. Imi aduc aminte si acum cum schimbam cu tata tot felul de piese pe la masina. Distributia am facut-o noi acasa. Am schimbat cu tata caseta de directie, placute si discuri de frana, diverse bucsi, amortizoare si chiar un tampon de la motor.

Masina aia mi-a pus bazele pentru ceea ce stiu astazi. Poate cel mai mult m-a invatat sa acord atentie anvelopelor. Si desi poate parea banal, eu nu stiam ce anvelope avea Solenza pe ea. Tarziu am aflat ca avea 3 branduri diferite: Riken, Debica, Matador. Si dimensiuni diferite :)) Nu mai spun ca erau si vechi…

Pe principiul lui tata ca „lasa-le ma ca au carne”, imi aduc aminte cum pe o ploaie torentiala nu am mai avut nici un fel de aderenta si m-am oprit la 3 strazi mai incolo. In oras, dar cu putina viteza, recunosc.

Cand mi-am luat Opel Corsa, prima mea masina, am decis ca voi avea doar anvelope de calitate. Premium. Si desi masina era foarte ieftina si cu putini cai putere, mi-am luat printre cele mai bune anvelope de vara: Michelin Pilot Sport 2 195/55/R15 (deci si mai late decat ar fi avut nevoie masina) iar de iarna am ales Nokian WR D4, dar putin mai inguste, 185.

Ghinionul a facut sa am si un mic accident cu Corsa fix inainte sa-mi cumpar anvelopele. Cele care erau pe masina erau din 2005, cred ca Riken sau Sebring. La 15km/h, linie de tramvai si putina ploaie, n-am mai avut aderenta la franare si la plecarea de la semafor am lovit un Golf care mi-a franat brusc in fata.

Ala a fost momentul declansator. Plus ca mi-am adus aminte ce am patit si cu Solenza.

Pe unde am fost cu Nokian WR D4 iarna multi dintre voi nu va puteti imagina. Poate ca nici eu nu credeam daca cineva imi povestea mie ce urmeaza sa va spun eu acum. Dar am si filmari, dar nu le pot pune pe internet ca sigur imi sare lumea in cap.

Minus 5 grade, drumul de la Brasov spre Poiana, un sofer de nota 10 la volan (nu eu) si dai pe virajele alea 70-80km/h si un maxim de 120km/h in coborare la ultimul viraj cand ajungi in Poiana spre primul giratoriu.

Doar poza asta o arat, ca sa nu ziceti ca exagerez. Filmarea este doar pentru mine.

Masina nu a clipit, n-a zis au, n-a zis ca nu mai poate sau ca nu ii place. Dar repet, era condus de un sofer cu experienta care stia ce face si care a facut drumul respectiv de sute de ori cu o masina cu adevarat sport, deci distractia cu Corsa a fost apa de ploaie.

Si asta n-a fost tot. Am intrat in cele mai mari zapezi posibile pentru o masina cu anvelopele respective si niciodata nu am ramas impotmolit. Cred ca cea mai grea experienta a fost cand am parcat intr-o curba in panta si pe jos s-a format gheata si simteam cum masina se duce in spate. Problema era ca la 20-30 metri in spatele meu era intrarea hotelului si fix acolo ma opream. Am reusit sa redresez masina si sa urc panta respectiva in viraj. Atunci am slabit cateva kg bune. E greu sa va imaginati exact scenariul in care eram, stiu asta.

Mai tarziu, cand am luat Megane-ul acum 1 an jumate, a trebuit sa-i cumpar anvelope noi. Si reteta a fost aceeasi: Nokian WR D4 pentru iarna (nici n-am stat sa caut alte variante) si Goodyear de vara. Era diferenta prea mare de pret pentru Michelin Pilot Sport 2, ca tot pe alea voiam sa le iau.

Am facut deja 25.000km iarna cu Megane-ul. Am trecut 2 ierni cu anvelopele si le-am bagat prin zapezi serioase si drumuri destul de grele. Nu pe toate am filmat sau am facut poze.

De exemplu, acum cateva saptamani in Austria ne-a prins viscolul pe autostrada si a trebuit sa ne intoarcem inapoi la cazare. S-a format gheata sub zapada si vedeam cum masinile din fata mea alunecau. Ba chiar intr-un sens giratoriu la care asteptam in coloana, fiecare masina care intra se ducea de fund intr-o parte :)) „Maria, vezi ca noi urmam”

Si am urmat noi, dar masina a stat lipita de asfalt. Nici macar o tentativa de a derapa nu am simtit. Si tot atunci vorbeam cu prietena mea ca si ei ii trebuie un set nou de anvelope de iarna.

Ce credeti ca am luat? Exact! Nokian WR D4. Cele din poza. Dar nu aderenta este totul la aceste anvelope Nokian WR D4.

Si sa ne intelegem. Nu sunt un extremist, nu exista doar Nokian si restul. Doar ca dupa ce ai niste experiente neplacute, ba chiar un accident, iti doresti dupa aceea sa ai cele mai bune anvelope cand vine vorba de aderenta pe ploaie, zapada, polei, gheata s.a.m.d.

Si dupa zile pierdute pe Google, citit zeci de articole, vazut zeci de review-uri si sute de pareri, cel mai bun raport cost-calitatate l-am gasit la Nokian. Asta-i tot. Si simplul fapt ca tot ceea ce am citit a fost adevarat si am vazut pe pielea mea experienta, am decis sa impartasesc cu voi aceasta poveste.

Nokian WR D4 nu sunt cele mai bune anvelope din lume. Dar pentru mine ofera un raport bun intre calitate, suma platita si confort.

Singurul minus al anvelopelor este zgomotul. Profilul lor este destul de zgomotos chiar si in oras, dar personal nu ma interesat si nici nu ma deranjeaza. Dau muzica mai tare 🙂 Dar daca castig pe partea de aderenta nici nu mai conteaza cat de zgomotoase sunt.

De asemenea, multi spuneau ca acest model se uzeaza mai repede decat altele. Nu stiu inca, pe Corsa le-am tinut fix 2 ierni si am vandut masina, iar pe Megane tot de 2 ieri le am. Teoretic o anvelope o schimbi dupa 4 ani indiferent daca a rulat sau nu. Iar daca ruleaza, o anvelopa buna rezista in jur de 60-80.000km pana cand se toceste si trebuie schimbata.

La consum nu am vazut diferente mari. Orice masina consuma un pic mai mult iarna, dar insesisabil in cazul meu, atat pe Corsa cat si pe Megane.

Am simtit ca derapez o singura data cu ele, culmea, in Bucuresti pe Batistei in spate la Intercontinental. A inghetat o balta si cand am trecut in viraj peste ea m-am dus putin intr-o parte, dar am redresat imediat masina. Aveam 60 la ora, aproximativ.

Asta este experienta mea cu Nokian, cel putin pe timp de iarna. Repet, nu spun ca Nokian are cele mai bune anvelope de iarna. Este fals. Dar ofera la o suma decenta o aderenta senzationala PE ZAPADA! Retineti lucrul acesta ca este foarte important. Nokian exceleaza cand pe jos este multa zapada. Sunt anvelope care se descurca mai bine decat Nokian WR D4 cand pe jos este ud sau cand ploua torential. Dar nu la fel de bine cand mergeti pe un drum plin de zapada, iar pentru mine asta a contat.

In vara vine Mazda 3 comandata in noiembrie 2021. Evident ca am nevoie de anvelope de iarna si pentru ea. Ce credeti ca o sa comand? 🙂 Exact!