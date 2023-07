Nothing Phone (2) a fost lansat

La fel ca modelul anterior, acesta are un design inedit, iar specificatiile interne il fac un flagship atractiv.

La o prima vedere, designul pare identic cu cel al lui Nothing Phone (1), dar o analiza mai atenta va scoate in evidenta cateva schimbari. Telefonul nu mai este la fel de boxy, marginile au fost rotunjite si in continuare consider ca arata ca o combinatie dupa ce primul telefon al companiei a iesit la o intalnire cu XR/XS si s-au cam placut. Banda LED de pe spate este acum alcatuita din 11 segmente si a primit functionalitati noi. Arata foarte bine si diferit comparativ cu telefoanele oricarui alt producator datorita spatelui cu benzile LED. Developerii vor avea acces la codul sursa al Glyph – software-ul responsabil de iluminarea LED si astfel singura limitare va ramane imaginatia.

Ecranul este de 6.7inch OLED cu LTPO si o rata de reimprospatare adaptiva intre 1Hz si 120Hz conform datelor oficiale. Procesorul utilizat este un Snapdragon 8+ Gen1 si varianta de baza vine cu 128GB memorie interna si 8GB memorie RAM. Varianta de top are 12GB RAM si 512GB pentru stocare.

Camera foto principala foloseste un senzor Sony IMX890 de 50MP cu OIS, EIS, HDR si moduri Motion Capture. Nu are camera telefoto, dar cea principala poate fi folosita cu usurinta pentru un zoom rezonabil. Camera ultrawide este tot de 50MP si foloseste un senzor Samsung JN1. Camera frontala este de 32MP – tot un senzor Sony – IMX615.

Bateria are o capacitate de 4700mAh si ofera incarcare rapida la 45W prin cablu si wireless la 15W, iar sistemul de operare este Android 13 cu interfata NothingOS 2.0.

Preturile pornesc de la 680 euro pentru 8GB RAM/128GB memorie interna.

