Tot ce trebuie să știți despre: Cum să ocoliți restricțiile de partajare a parolei de la Netflix

Despre taxa suplimentară pe care Netflix a pus-o pe conturile comune, am mai discutat aici, ba chiar am făcut și un sondaj în care v-ați exprimat intențiile despre ce veți face mai departe.

Ținând cont că am mai scris aici că nu avem nevoie de toate platformele de streaming media, este de la sine înțeles că nu am probleme cu ideea majorității de a renunța la abonamentul pentru Netflix. Va fi interesant de urmărit subiectul, pentru că, în SUA, după introducerea măsurii, am văzut cea mai mare creștere de număr de abonați, după 2019!

Doar că, m-am gândit să vă mai ofer și o variantă prin care puteți ”fenta” taxa suplimentară și să rămâneți cu conturile comune încă valide, în mod legal. Nu uitați că încă puteți opta să plătiți contravaloarea abonamentului cu un card Plutus, unde aveți cash-back până la 10 euro, adică aproape tot abonamentul scump. 🙂

Cea mai eficientă și mai fiabilă soluție de rezolvare a situației este să achiziționați NordVPN și să activați funcția Meshnet. Aceasta poate conecta până la 60 de dispozitive în același timp și vă ajută să păcăliți mecanismele de verificare ale Netflix. Pașii sunt următorii:

Faceți-vă cont la NordVPN pentru a utiliza Meshnet gratuit.

Descărcați și instalați aplicația.

Activați funcția Meshnet.

Trimiteți invitația Meshnet celui/celei/celor cu care partajați contul de Netflix prin e-mail sau pur și simplu activați Meshnet pe alte dispozitive din casă și acestea vor fi conectate automat.

Puteți acum folosi Netflix fără probleme, deoarece nu mai există restricții de partajare a parolei!

După cum am mai scris anterior, pentru a afla dacă vă partajați contul cu alți membri, Netflix va monitoriza următoarele aspecte (în limbaj mai tehnic – digital footprint/amprenta digitală):

adresa IP

ID-ul dispozitivului

locația locuinței dvs.

informații despre activitatea contului Netflix

Din fericire, Netflix nu ne taxează încă pentru intenția de partajare contului… Asta lasă persoanei care utilizează dispozitivul de streaming în afara ariei de acoperire a rețelei wi-fi de acasă 15 minute ca să introducă codul de verificare din patru cifre, trimis la adresa de e-mail principală sau la numărul de telefon al titularului. Dacă acest lucru nu se face, utilizatorul din exterior va fi pur și simplu blocat de la accesarea contului, cu mesajul: „Acest televizor este conectat la locația principală pentru acest cont”, fără alte urmări financiare. Momentan, cel puțin…

Nu uitați că mai puteți folosi contul Netflix la comun fie dacă alegeți să plătiți taxa suplimentară, să evitați smart TV-ul (pentru că laptopurile, tabletele sau telefoanele au o perioadă de grație) sau puteți pur și simplu să mai vizitați titularul contului, ca să vă logați pe rețeaua lui, din când în când.