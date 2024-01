Nothing Phone (2a) – noi detalii despre midrangerul companiei

Compania Nothing se pregătește să dezvăluie un nou telefon în luna următoare, cel mai probabil numit Phone (2a).

Am mai scris și noi aici despre zvonurile lansate, la mijloc de decembrie anul trecut, dar acum au apărut noi informații. Prima dintre ele este că lansarea va avea loc în Malaezia imediat după lansare, deoarece a primit recent certificarea SIRIM.

Un dispozitiv cu numărul de model A142 sub marca Nothing a fost listat în baza de date SIRIM la 22 ianuarie. Acesta este același număr de model care a apărut și pe lista de certificare TUV a smartphone-ului. Se zvonește că Phone (2a) va debuta la Mobile World Congress (MWC) 2024, care va avea loc în perioada 26-29 februarie. Dacă ar fi să pariez pe ceva, aș paria fix pe locația lansării. Nu de alta, dar Nothing și-a câștigat ceva notorietate încât să își permită un eveniment la cel mai important târg de profil din Europa.

Se pare că dispozitivul va avea un ecran OLED cu refresh rate120Hz, având un design redesenat pentru Glyph pe partea din spate și să ruleze pe un chipset MediaTek Dimensity 7200, însoțit de 8GB de RAM și 128GB de stocare.

Configurația camerei va fi, presupus, alcătuită din două senzori de 50MP, similar cu Phone (2), iar din punct de vedere al software-ului, va fi echipat cu Nothing OS 2.5 bazat pe Android 14. Din listarea TUV, este confirmat că Phone (2a) va menține viteza de încărcare de 45W, dar va exclude probabil suportul pentru încărcare wireless.

Mie mi se pare interesant și, dacă va fi fiabil și la un preț ok, cred că ar putea fi lovitura care să cimenteze reputația deja câștigată.

Sursa: lowyat.net