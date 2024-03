Cat de multumiti sunteti de: serviciile Digi

Haideti ca a venit si randul celor de la Digi. Continuam seria articolelor „cat de multumiti sunteti” cu Digi, probabil cel mai controversat furnizor de servicii de telecomunicatii din Romania.

Istoria mea cu cei de la Digi e una lunga. Prima data am avut internet fix de la Digi prin cablu UTP in orasul natal, la Deva. Asta dupa ce Digi cumparase reteaua de cartier de la care aveam internet. Retea care, apropo, era dezvoltata prin cabluri UTP trase intre blocuri cu switch-uri pe casa scarii.

Si Digi a continuat astfel ani de zile, pana cand au inlocuit totul si au trecut pe fibra. Moment cand eram deja la „casa mea” in Timisoara si aveam deja internet fix, Gigabit, de la ei, de cativa ani. Numai ca intr-o zi m-am trezit brusc ca nu mai am internet, ca baietii venisera si au taiat si internetul dar si curentul pe etaj, de nu mai aveam nici lumina.

In fine, problema cu internetul s-a rezolvat in doua zile cand am tras fibra direct in casa si am continuat sa ma bucur de internetul Gigabit. Si chiar m-am bucurat, ca mergea bine de tot, fara sa am motive sa ma plang, si cu foarte putine intreruperi pe toata durata timpului cat le-am fost client. Da, au fost cateva, ca as minti sa zic ca n-au fost, dar s-au remediat repede.

Intre timp, tot de cativa ani de zile, platesc un abonament de mobil Digi de 2 euro. Zic „platesc” pentru ca nu prea il si folosesc, decat atunci cand mai testez cate un telefon, ceea ce e tot mai rar, cand plec in Grecia cu masina si il folosesc pentru roaming in Serbia si Macedonia (ca au preturi extrem de bune) sau… cand mai pornesc OnePlus-ul in care sta SIM-ul sa vad daca mai merge. 🙂

Si asta am facut si acum cateva zile, ca am auzit ca si-au marit acoperirea 5G, asa ca am pornit telefonul, m-am dus la geam si am facut un test de viteza. Si n-a fost rau deloc. Rezultatul, care chiar m-a facut sa ma gandesc daca sa nu ma portez la Digi cu totul, e mai jos. Insa cumva m-am razgandit repede, cand ne-a dat colegul Razvan un test de viteza 4G din Bucuresti.

Si cam asta e experienta mea cu Digi. N-am ce sa le reprosez in mare: au servicii ieftine si corecte. Mai ales pe fibra, n-ai cum sa ceri mai mult. Iar pe partea mobila mai e loc de imbunatatire, dar nu e rau de tot nici acolo.

La voi cum e?

Cat de multumiti sunteti de serviciile Digi Multumit

Asa si asa

Multumit 74%, 540 votes
Asa si asa 16%, 114 votes
Nemultumit 11%, 77 votes
Total Votes: 731

Asa si asa 16%, 114 votes 114 votes 16% 114 votes - 16% of all votes

Nemultumit 11%, 77 votes 77 votes 11% 77 votes - 11% of all votes Total Votes: 731 × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Multumit

Asa si asa

Nemultumit × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Results

Urmatorul sondaj va fi despre serviciile Telekom. Intreaga serie de articole Cat de multumiti sunteti.