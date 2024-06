Nothing Phone 3 se va lansa doar in 2025

Iar conform CEO-ului Carl Pei se va concentra bineinteles pe AI.

Pentru orice companie tech la ora actuala termenul AI este echivalent cu bani, toti ar dori sa fie Nvidia in momentul acesta. Compania speciala Nothing a lui Carl Pei pare sa nu se abata de la acest trend, dar o prezinta pe un ton mai putin agresiv si mai mult practic.

Intr-un video postat pe X acesta spune ca desi interfata Android a devenit mai intuitiva, mai frumoasa, mai usor de folosit, experienta de la baza ei a ramas in fond neschimbata si considera ca, cu ajutorul AI, aceasta va face urmatorul salt imens in modul in care interactionam cu telefonul mobil. El considera ca pentru utilizatori, telefonul va fi cel mai important dispozitiv dotat cu AI. Motiv pentru care compania sa nu se va grabi sa intre in trend si isi va aloca timpul necesar pentru ca telefonul sa beneficieze de functionalitati cu adevarat utile utilizatorului.

Ramane de vazut daca vor avea de pierdut sau de castigat prin aceasta miscare. Pana atunci insa, noi am testat atat Nothing Phone 2 cat si Phone 2a.

There's been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa

— Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024