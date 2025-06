Nothing renunță la interfața Glyph: Ce urmează pentru brand?

Nothing a anunțat recent că va renunța la interfața Glyph, un element distinctiv al telefoanelor sale, provocând speculații cu privire la un nou sistem de iluminare.

Interfața Glyph, care a fost centrală pentru identitatea telefoanelor Nothing, va fi înlocuită cu un sistem de iluminare dot-matrix, conform unor teasere recente. Această schimbare este așteptată să fie introdusă odată cu lansarea Nothing Phone 3, programată pentru luna iulie 2025.

Pentru cei care nu știu ce e Glyph Mode, mai jos aveți prezentarea video de la review-ul lui Nothing Phone 3(a):

Interfața Glyph a fost mai mult decât un element decorativ; a adăugat o notă futuristă și funcționalitate telefoanelor Nothing. Utilizatorii puteau atribui modele personalizate de Glyph pentru notificări, folosi luminile ca indicator de încărcare sau ca lumină de fundal pentru fotografii și videoclipuri. Cu toate acestea, Nothing pare să se îndrepte spre un design mai unificat între hardware și software, integrând tema dot-matrix în Nothing OS

Fanii speculează că noul sistem de iluminare ar putea fi modular sau integrat sub sticlă, iar primul telefon care ar beneficia de așa ceva este Nothing Phone 3. Acesta este așteptat să fie lansat în iulie 2025, conform teaserelor recente.

Sursa