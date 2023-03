LED-ul de notificari s-ar putea intoarce pe Android dar sub o alta forma

Mai tineti minte ca telelefoane cu Android aveau LED pentru notificari? In general telefoanele scumpe aveau aceasta functie si era foarte utila. Stiai in functie de culoarea LED-ului si de felul in care clipea ce tip de notificare are si daca merita sa o deschizi. Functia a disparut, dar se pare ca Android 14 ar putea aduce ceva similar.

Se pare ca in Android 14 exista o functie denumita Flash Notifications, care face sa clipeasca ecranul sau blitul camerei. Scopul ei real este sa anunte persoanele cu dizabilitati, in cazul de fata persoane cu probleme de auz, ca au o notificare. Dar functia poate fi folosita de toata. Se poate alege doar culoarea folosita pentru notificare, nu si tipul de pulsatie.

Ma gandesc doar daca va intregul ecran va pulsa sau doar o parte din el pentru a atrage atentia unei notificari. Oricum LED-ul special pentru notificari folosit pana acum cativa ani era foarte discret. De asemenea, pe iPhone exista optiunea ca blitul sa ofere pulsatii atunci cand este primit un apel, insa este extrem de vizibil si uneori chiar deranjant. Sa speram ca nu va fi la fel si pe Android.