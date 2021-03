Noua gama high-end OnePlus a fost prezentata

OnePlus 9 si 9 Pro si-au facut debutul cu camere Hasselblad, Snapdragon 888 si ecrane la 120hz.

Daca ati fost in tema cu toate informatiile scapate pana acum pe internet, cam stiti la ce sa va asteptati raportat la cele doua telefoane. De aceasta data sunt cateva diferente interesante intre ele.

Vom incepe cu senzorii foto deoarece acest aspect pare a fi cel pe care OnePlus a pus accentul in aceasta generatie, prin colaborarea cu producatorul suedez de aparate foto Hasselblad.

OnePlus 9 Pro vine cu un senzor principal produs de Sony, un IMX789 de 48MP. Acesta este dotat cu OIS, ISO Dual, digital overlay HDR (DOL-HDR) care teoretic ar trebui sa rezolve problemele pozelor in contralumina si OCL care ar trebui sa ajute la focus, rezolutie si HDR. Camera foto vine cu modul Hasselbrad Pro pentru pasionatii de editat si jucat cu pozele in format 12 bit RAW si poate filma pana la [email protected], iar modul 4K functioneaza la maxim 120FPS. Pentru poze alb-negru pe spate este prezent un senzor dedicat de 2MP. Camera ultra-wide are un senzor imens de 50MP cu autofocus, care realizeaza poze la rezolutia de 12.5MP. Este tot produs de Sony, modelul IMX766. Camera telefoto este de 8MP si permite zoom optic pana la 3.3X. Camera frontala este de 16MP.

Ecranul este de 6.7inch de tip LTPO la rezolutia 1440p si rata de refresh de 120HZ. Tehnologia Fluid Display 2.0 este la bord si rata de refresh se ajusteaza automat in functie de continut intre 1HZ cand telefonul este folosit pentru citit sau este pe Always-on-display si pana la 120HZ in sesiunile de gaming.

Procesorul este bineinteles Snapdragon 888, si vine in mai multe variante: cea basic este cu 8GB RAM/128GB stocare si cea mai echipata este cu 12GB RAM/256GB pentru stocare. Memoria interna este de tip UFS 3.1, iar memoria RAM LPDDR5.

Bateria are o capacitate de 4500mAh, incarcare rapida la 65W, unde un ciclu complet ar trebui sa dureze doar 29 min. Incarcarea wireless este la 50W si conform afirmatiilor OP ar trebui sa incarce bateria complet in 43 de minute.

OnePlus 9 foloseste tot un senzor Sony, dar model diferit, un IMX689 si ii lipseste DOL-HDR si OIS. Filmatul la rezolutia 4K este limitat la 60 cadre pe secunda in loc de 120 pe Pro. Comparativ cu versiunea Pro a mai pierdut senzorul telefoto, cel ultra-wide si cel alb-negru fiind identici.

Ecranul este mai mic, are 6.55inch si este de tip AMOLED, dar ruleaza tot la 120HZ si foloseste rezolutia FullHD+. Este echipat cu tehnologia Fluid Display 1.0. Bateria si specificatiile interne au ramas aceleasi ca la modelul Pro, dar pierde incarcarea wireless rapida si poate fi incarcat la 15W in loc de 50W.

Ambele telefoane vin cu difuzoare stereo, iar preturile de pronire sunt 719 euro pentru OnePlus 9, respectiv 909 euro pentru varianta Pro.