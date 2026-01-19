Windows 11 are din nou mari probleme din cauza ultimului val de actualizări

Ultimul patch de securitate cumulativ pentru Windows 11, introdus marțea trecută sub codurile KB5074109 pentru versiunile 24H2/25H2, respectiv KB5073455 pentru 23H2, cauzează mari probleme. Din câte raportează utilizatorii, unele PC-uri nu se mai închid la comanda shutdown sau nu mai intră în hibernare, ci se restartează sau rămân blocate pe un ecran negru. Problema este cauzată de noul mecanism de securitate Secure Launch, care protejează integritatea sistemului de operare pe parcursul procesului de boot, însă implementarea pare că este una defectuoasă. Problemele sunt raportate cel mai des pe versiunile Enterprise și IoT ale Windows 11, însă nu e exclus ca toate edițiile să fie afectate.

Microsoft a luat la cunoștință situația și promite să vină cu un hotfix, însă până la rezolvare utilizatorii care întâmpină dificultăți pot utiliza comanda shutdown /s /t 0 în Terminal pentru a închide PC-ul. Cât despre problema cu hibernarea nefuncțională, momentan nu a fost identificată nicio soluție, iar utilizatorilor li se recomandă să nu-și lase laptop-urile să se descarce complet sau să-și salveze periodic documentele în lucru pentru a nu pierde datele.

Via Neowin