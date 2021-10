nukemars – o nouă idee Elon Musk

Bine, ideea nu este taman nouă – omul nostru a mai lansat-o în timpurile pre-pandemice, prin 2015 – dar a fost reluată zilele trecute de el. Mai exact, pe twitter, rețeaua preferată de Elon Musk, a fost postat un grafic cu temperatura planetei.

Aceasta fluctuează de la +35 la -143 °C, cu o medie la suprafață de -63 °C… Musk a răspuns cu un comentariu hazliu: ”Needs a little warming up”. Apropo de twitter, dați-ne follow și acolo: https://twitter.com/arenait.

Terraformarea planetei roșii se poate face, conform celui care deține Tesla și SpaceX, prin bombardarea suprafeței cu focoase nucleare. Sunt două beneficii remarcate de el, iar noi nu putem decât să fim de acord cu cel puțin unul dintre ele:

Scăpăm de bombele nucleare de pe Pământ și de amențarea că așa va veni apocalipsa. Ridicăm temperatura planetei la o valoare care permite dezvoltarea vieții.

Bine, ținând cont că astfel se poluează solul și atmosfera puternic, iar data limită la care Elon crede că ne va duce acolo este peste aproape șase ani, cred că bombardamentele ar fi trebuit să fie deja în derulare. Asta chiar dacă planul lui prevedea explozia deasupra polilor, în atmosferă. Pentru a populariza ideea a și vândut o serie de tricouri cu mesajul #nukeMars!

Deși vi se va părea ciudat, aflați că nu doar Musk vrea să ne ducă pe Marte. O companie olandeză – sau, ar trebui sp îi spunm din Țările de Jos? – are în plan același lucru. Mars One, pentru că așa se cheamă, lansat și o campanie de strângere de fonduri pentru asta. Poate i-ar ajuta niște fonduri de la un prinț nigerian. Ăla de tot trimite mailuri că moare și nu are cui lăsa niște miliarde de dolari. 🙂

