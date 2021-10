Sunt puține lucruri pe care am ajuns să le apreciez în ultimii doi ani de carantină mai strictă sau mai lejeră. M-am bucurat că am găsit alternative de ore online pentru prunci, că primăriile au început să descopere că se pot face tranzacții online și că în tot mai multe locuri am putut plăti online.

Ultimul lucru a fost cel mai ok, pentru că și magazinele sătești sau administratorii de imobile au acceptat rapid trecerea de la cash la card. Iar eu, care eram uneori restant la întreținere, pe când stăteam la bloc, tocmai pentru că nu aveam banii scoși de pe card, am profitat la maxim de asta. Cred că am plătit cash de maxim 20 de ori în această perioadă, iar cu cardul fizic în maxim 10% din celalalte ocazii. De majoritatea dăților am plătit cu telefonul, fie cu Apple Pay, fie cu Google Pay. La ambele am legat cardul Revolut, pe care transfer lunar o sumă pe care știu că o cheltui pe cumpărăturile recurente – benzină, mâncare etc.

Drept urmare, nu este deloc întâmplător că Google mi-a lăsat în feed o știre de la Netopia Payments, care anunță că în primele nouă luni ale anului numărul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu 50%.

NETOPIA Payments este cel mai utilizat procesator de plăți electronice din România - companie înființată în anul 2003 și cu aproximativ 30.000 de comercianți care îi folosesc serviciile și soluțiile.

Valoarea medie a tranzacțiilor cu cardul a fost de 240 lei, în creștere cu 15% comparativ cu intervalul similar de anul trecut. În topul categoriilor de produse și servicii pentru care românii au făcut cel mai des plăți electronice cu cardul în perioada ianuarie-septembrie au fost: utilitățile, retailul alimentar, IT&C, asigurări și mobilă. Conform datelor NETOPIA Payments, cea mai aglomerată lună din punct de vedere al volumului de tranzacții procesate a fost luna iulie

Observăm de la an la an o creștere a numărului de tranzacții online cu cardul, ceea ce arată că din ce în ce mai mulți români înțeleg rapiditatea și simplitatea procesului și adoptă acest obicei pentru plățile de zi cu zi, fie că plătesc pentru cumpărături sau utilități. De asemenea, în cazul comenzilor online vedem și un ușor avans al procentului plăților online versus plățile ramburs, fapt pentru care până la finalul anului estimăm că procentul de creștere de 50% a numărului de tranzacții digitale se va menține, a declarat Antonio Eram, CEO și Fondator NETOPIA Payments.

Ca o certificare a faptului că am fost un utilizator standard, comunicatul spune că 68% din totalul tranzacțiilor procesate în această perioadă au fost realizate de pe dispozitive mobile. Bărbații au realizat aproape 6 din 10 tranzacții, fapt care răstoarnă acel mit cum că femeile sunt cele mai cheltuitoare din familie. 🙂

Cât privește zonele cu cele mai multe tranzacții, Bucureștii conduc cu peste o treime dintre ele (36%, mai exact), urmate de județele care au și cele mai mari companii multinaționale: Cluj – 10,5%,

Timiș – 8,5%, Brașov – 6% și Iași – 4%. Practic, podiumul este ocupat de locațiile unde noi, cei de la arenait, suntem prezenți. :p