De ce se numeste... mufa Jack

Daca tot #stamacasa, m-am gandit sa caut tot felul de chestii cu care sa ii mai si distrez pe copii, dar din care sa invete ceva. Chiar cand faceam asta mi-a sunat telefonul si, pentru a nu deranja temele lor, am conectat castile si am purtat convorbirea asa.

Cu aceasta ocazie mi-am dat seama ca si eu ma tot intrebam de la ce vine termenul de jack cand scriam review-uri la telefoane. Asa ca m-am pus pe documentat si le-am povestit si copiilor.

Se pare ca totul incepe cu muuuult inaintea castilor sau a mufelor. In fapt, in engleza, termenul de jack se referea la orice automatizare care avea ca scop scaderea volumului de munca manuala. Probabil ca multi am admirat prin excursii ceasurile din marile piete europene. Acestea au si un sistem sonor de avertizare la ore fixe. Si, pentru ca oamenii s-au gandit sa se si distreze facand asta, au creat si niste statuete care loveau intr-un clopot Jack of the Clock:

Mai exista in engleza o expresie interesanta: Jack of all trades. Aceasta s-ar traduce, aproximativ, prin om bun la toate. Adica, mai aproape de noi, vecinul ala de la etajul trei, care stia sa repare si aragazul, si chiuveta, se pricepea la varuit si mai repara si Daciile de prin toata zona.

Desi vi se poate parea ciudat, castile au aparut cu ceva vreme inaintea mufelor audio, adica in 1882. Abia dupa vreo noua ani, in 1891 apar si mufele jack. Se pare ca simplul fapt ca permiteau conectarea castilor la mai multe aparate a facut ca numele sa ii fie acesta.

Primul tip de jack audio, tatal celui actual de 3.5 mm si bunicul mufelor USB sau lightning audio, a fost un conector de 6.35 mm. Acesta era folosit in centralele telefonice, cand se prelua un apel sau se facea trecerea la altul. Cred ca astia de varsta mea isi mai aduc aminte de imagini pecum cele de mai sus. Acesta este cunoscut si sub numele de „tip, ring and sleeve”, datorita designului.

Prin 1950 au aparut mufele actuale de 3.5 mm, ca urmare a raspandirii pe scara larga a radiolui portabil. Chiar daca vanzarile de smartphone-uri sunt la cote imense, se pare ca tocmai aceste aparate de radio au fost primul big hit in domeniul telecomunicatiilor. Si, au ramas cele mai bine-vandute gadgeturi din acest domeniu, tinand cont ca intre 1960 si 1970 s-au vandut peste trei miliarde de bucati.

In curand ne apropiem de aniversarea de 150 de ani de la lansarea lui, dar micutul conector pare ca si-a mancat malaiul si si-a trait traiul, ca sa citez din bunica-mea. Mai noi firmele de tech au realizat ca nu este productiv pentru ele sa mentina acelasi tip de conectivitate, deoarece consumatorii pot refolosi castile de la alte device-uri. Prin urmare insista pe redarea audio pe mufa USB-C sau Lightning. Sau, mai simplu, prin Bluetooth.

Ce parere aveti – sa mai continuam cu astfel de povestiri?