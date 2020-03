Review Nokia 2720 Flip: intre feature phone si smartphone

Ca sa gasesc ultimul review la un telefon cu un alt sistem de operare decat Android sau iOS, a trebuit sa ma intorc cu aproape sase ani in urma. Gabi testa pe atunci un Nokia Lumia 1520 (link). Erau alte vremuri, cand Windows Mobile ameninta serios celelalte doua ecosisteme!

Revenind in zilele noastre, am cerut telefonul de fata din doua motive. Primul a fost KaiOS, sistemul de operare dezvoltat special pentru telefoanele care nu vor sa fie nici feature, dar nici nu isi permit titlul de smart. Al doilea e legat de nostalgia vremurilor trecute. 🙂 De altfel, cred ca sunt in asentimentul aceluiasi Gabi, care spunea ca isi doreste telefonul, desi ii este inutil (articolul este aici).

Design Culori: Ocean Black, Grey; Dimensiune inchis: 54,5 x 104,8 x 18,7 mm; Dimensiune deschis 54,5 x 192,7 mm x 11,6 mm; Greutate 118 g Performanta Platformă software KaiOS; RAM 512 MB; Procesor Qualcomm® 205 Mobile Platform Ecran Afisaj principal 2,8” (7,1 cm) QVGA; Afisaj frontal 1,3” (3,3 cm) 240×240 Baterie Baterie detasabila BV-6A 1500 mAh; Timp maxim de standby un singur SIM GSM: 27,8 zile; 3G: 28,9 zile; 4G: 20,9 zile; Timp maxim de vorbire un singur SIM GSM: 8,9 ore; 3G: 10,9 ore; 4G: 6,6 ore, Timp maxim de standby dual SIM GSM: 19,3 zile; 3G: 18,2 zile; 4G: 14 zile; Timp maxim de vorbire dual SIM GSM: 8,9 ore; 3G: 10,9 ore; 4G: 6,6 ore Conectivitate Micro USB (USB 2.0); Cartele SIM Sunt disponibile variantele cu un singur SIM sau dual SIM, Tip cartela SIM Nano SIM; Taste Butonul Google Assistant 1 sau butonul de urgenta4; volum mare/mic; tastatura Retea si conectivitate Benzi de retea (Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Asia Pacific, China) GSM: 850, 900, 1800, 1900 | WCDMA: 1, 5, 8 | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38/41 (120MHz), 39, 40; Benzi de retea (Europa) GSM: 850, 900, 1800, 1900 | WCDMA: 1, 5, 8 | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20; Viteza retea LTE Cat 4 – 150 Mbps DL/50 Mbps UL|VoLTE2|VoWiFi; WiFi WLAN IEEE 802,11 b/g/n, Bluetooth® 4.1, GPS/AGPS Memorie Mufa de tip jack (3.5 mm) pentru casti; Compatibil cu aparate auditive Camera Tip camera principala 2 MP cu blit

Cutia este una simpla. Cum telefonul este, mai degraba, destinat batranilor, nici nu ma asteptam la altceva. Avem parte de telefon, ghidul de pornire si incarcatorul de perete, pe fir.

No comment here! Ti se livreaza exact ceea ce te asteptai sa primesti. Nimic in minus, nimic in plus.

Intr-o perioada in care toti se lauda cu ecrane curbate, sticla 3D sau telefoane pliabile, te uiti la micutul device din poza si te amuzi. Are si el calpeta, deci poate intra in aceeasi categorie cu Samsung Galaxy Fold, la o adica! 😉

Telefonul este usor de tinut in mana, poate fi operat cu lejeritate cu una singura. Este drept ca ti se va parea ciudat sa treci de la o diagonala de 6 inci la ceva de genul acesta. Cel putin mie, pentru test, asa mi s-a parut.

Culoarea neagra este una lucioasa si aduna, prin urmare, tot felul de amprente de la utilizator. Daca va uitati bine, se vede si in poze. Am lasat intentionat telefonul asa, ca sa vedeti cum arata dupa o convorbire de 20 minute. Si da, ma spal pe fata, nu asta e motivul. Si nici nu folosesc vreo crema. Asta, ca sa eliminam din start discutiile inutile. 🙂

Aici va fi cam greu sa fiu obiectiv. Intai pentru ca stiu ca nu sunt in grupul-tinta de cumparatori, apoi pentru ca este primul telefon cu acest sistem de operare. Voi incerca sa imi exprim o parere, insa.

Da, are aplicatiile de social media si browser de internet, insa va fi extrem de greu sa le folosesti. Interfetele actuale sunt gandite pentru gadget-uri cu ecran tactil. In cazul de fata, ca sa intelegi cum m-am simtit pe Facebook, incercati sa folositi pe laptop sau desktop orice aplicatie fara a va ajuta de mouse (apropo, limba romana a „legalizat” termenul de maus, insa imi pare total …aiurea).

Pe WhatsApp te descurci mai usor, insa iti va fi mai dificil sa tastezi. Spre exemplu, ca sa ii raspund nevestei la intrebare, am apasat pe butoane de m-au luat toate transpiratiile. Si nu era vreun text greu, ci cuvantul ala simplu, pe care il folosim toti barbatii insurati, cand sotiile ne intreaba ceva: Bineinteles!

Ca si concluzie, telefonul nu are vreun lag, iar un calator din timp, de prin anii 1999-2000 chiar s-ar descurca de minune cu el!*

Totusi, tin sa remarc ca am primit vreo trei update-uri de soft cand am folosit Nokia Flip, care s-au descarcat usor.

* Zilele astea urmaresc Outlander pe Netflix, de aici si remarca despre calatoriile in timp!

Aici nu prea am ce sa povestesc – pentru un astfel de device, auditia si lizibilitatea sunt mai mult decat decente. Nu se poate compara cu alte telefoane, insa pentru bunica nevestei, careia chiar cautam sa ii schimbam telefonul, este perfect: se aude tare in convorbire si se vede mare pe display!

Nici aici nu sunt multe de discutat nici aici. Camera este slaba in orice conditii, mai putin cele de lumina ok. Atunci este decenta. Banuiesc ca nu vei vrea sa urci pozele astea pe Instagram, totusi!

Partea video recomand cu tarie sa nu o folositi!

Nu am folosit Nokia 2720 Flip ca telefon principal, dar si daca as fi facut-o, sunt convins ca puteam trece doua zile de utilizare cu el. Iar pentru cei care il folosesc doar ca telefon va tine chiar mai mult. Ceva in genul anilor 2000, cand uitat sa imi incarc telefonul de serviciu, de pe care se vorbeau cateva sute de minute zilnic.

Pe eMag il gasiti la 419.99 RON iar pe evoMAG costa 415.90 RON. Ambele preturi sunt corecte pentru ce ofera. Nu cred ca va mai scadea mult, desi noua situatie mondiala nu iti mai permite sa faci previziuni!!!

PRO

KaiOS este bine optimizat

telefon pentru nostalgici

compatibil cu aplicatii gen Facebook sau WhatsApp

are si Google Assistant

design clasic

baterie mare si consum rezonabil

conectivitate 4G

pret OK

CONTRA