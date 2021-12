NVIDIA GTX 1650 este cea mai bine vândută placă video

Plăcile video sunt imposibil de găsit la prețuri normale de mai bine de un an, iar din disperare mulți se orientează spre modelele entry-level. Așa se face că GTX 1650, o placă video care cu greu poate fi numită de gaming, a ajuns pe primul loc în vânzări pe Amazon și NewEgg. Chiar dacă este o placă video cu performanțe extrem de slabe pentru mining și jocuri moderne, GTX 1650 se vinde la preț dublu față de MSRP, indiferent de producător și implementare. GPU-ul pare că urcă constant în popularitate și pe Steam, ajungând să aibă o cotă de piață de 6.1% în luna noiembrie, în creștere cu 0.16% față de luna anterioară. Din punctul meu de vedere, GTX 1650 nu e o placă video pe care s-o cumpărați. Mai bine vă orientați către GPU-uri second hand din generațiile Pascal și Turing decât să dați 1.800 lei pe un GTX 1650. Chiar și un GTX 1070 e mult mai bun:

Via Techspot