Ce am mai facut cu NAS-ul de la Synology

Daca ai urmarit articolele de pe blogul nostru, si esti interesat de subiect, ai vazut ca din luna mai am un NAS Synology acasa, pe care il folosesc la diverse lucruri. Insa intre timp l-am pus sa mai faca si alte treburi.

Articolul initial de prezentare este AICI, insa atunci abia incepeam sa ma familiarizez cu echipamentul. Intre timp mi-am facut redundanta geografica (da, stiu unii din voi nu sunteti de acord cu termenul, dar efectiv asta face) si v-am povestit despre asta. Pentru ca mi-am mai cumparat un NAS Synology mai ieftin.

Dar faza cu NAS-ul asta e alta: poti sa faci atatea lucruri cu el ca iti ia timp sa le descoperi. Iar majoritatea se fac foarte usor, fara timp pierdut, linii de comanda (nu ca nu m-as descurca) sau configurari inutile.

Asa ca haideti sa va spun la ce „munci” a mai pus NAS-ul intre timp.

Backup prin Time Machine

Pentru ca folosesc zi de zi un Mac, si pentru ca are built-in un utilitar numit Time Machine, m-am hotarat sa-l cuplez cu NAS-ul din dotare. Zis si facut. Totul s-a intamplat super rapid si simplu, dupa ce am urmarit clipul de mai jos.

Asa ca acum de fiecare data cand sunt acasa Macbook-ul meu isi face backup pe NAS. Daca vreau sa restaurez o varianta mai veche a unui fisier, folder sau chiar a sistemului de operare pot sa fac asta. Deci dorm mai linistit.

Video playback cu DS Video

Initial am instalat Plex pe NAS-ul meu Synology, insa nu mergea chiar cum trebuie. Dupa care am descoperit ca, de fapt, Synology are deja un utilitar dedicat pentru streaming-ul de video-uri. Acesta se numeste Video Station si face exact ce face si Plex: scaneaza video-urile tale (evident doar din colectia personala) si ti le pune la dispozitie pentru vizionare.

Ai aplicatii pentru iPhone, iPad sau Android. Inclusiv pentru Android TV. Practic poti urmari materialele tale video preferate de oriunde ai fi. Insa pentru asta am mai facut ceva…

Dynamic DNS si port forwarding

Pentru ca acasa, unde e NAS-ul, am internet de la Digi (Gigabit) am avut posibilitatea sa-mi activez Dynamic DNS. Am facut si portforward pentru port-urile necesare si acum totul merge extrem de rapid de oriunde as fi. De ce? Pentru ca inainte totul se ruta prin serverele Synology (unde or fi ele) iar acum accesez NAS-ul direct.

Evident, DDNS aduce si o mare problema de securitate, insa am rezolvat-o relativ usor, pentru ca Synology permite autentificare in doi pasi. Asa ca am activat-o pentru toti utilizatorii si am instalat pe telefon utilitarul Synology pentru generare de token-uri. Problema rezolvata.

Ce mai urmeaza

Pai stiu ca inca va sunt dator sa va spun cum am trecut toata colectia de poze de pe Google Photos pe Synology, insa urmeaza si articolul acesta… probabil anul viitor.