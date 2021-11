Nvidia Brodcast – o solutie inteligenta sa faci streaming

Nvidia Brodcast este un serviciu oferit de echipa verde pentru cei care vor sa faca streaming de calitate. Aplicatia este foarte intuitivita, dar momentan cu cateva mici bug-uri despre care o sa va vorbesc imediat.

O sa incep cu o parte negativa deoarece asta va influenta din start experienta. Este un lucru important de stiut si de luat in calcul inainte sa folositi acest serviciu. Aplicatia este in curs de dezvoltare, unele lucruri nu sunt bine puse la punct si mai dureaza pana o sa fie complet gata. Este la 90% sa zicem.

Din pacate Nvidia Brodcast functioneaza doar pe placi video Nvidia si este obligatoriu sa aveti driver-ul instalat. Deci daca aveti AMD nu o sa puteti folosi acest serviciu. Din pacate.

Acum ca stim acest aspect important trebuie sa ne uitam cu atentie la cum putem folosi acest serviciu. Mi se pare ca are mult potential si este aici pentru a ajuta gamerii sa faca streaming mult mai usor.

Imediat dupa ce ai instalat Nvidia Brodcast trebuie sa-ti setezi sursele de intrare si iesire, mai exact microfonul si difuzoarele sau castile dupa caz. Dupa care totul este incredibil de simplu.

Ai o lista cu cateva efecte pe care le poti aplica peste sunet sau imagine si asa ai reusit sa ai parte de o conversatie excelenta sau de un streaming reusit.

Mai precis, poti elimina zgomotul de fond chiar daca tu nu ai un microfon performant. Totul se intampla software si trebuie sa recunosc ca functioneaza la naibi de bine. De asemenea, daca tastezi in timp ce vorbesti, Brodcast iti va elimina sunetul de tastatura astfel incat sa nu ii deranjezi si pe ceilalti oameni din conversatie. Cat de tare e asta?

De asemenea, daca persoana cu care vorbesti se afla intr-un mediu zgomotos, Broadcast va elimina zgomotul de fond al respectivei persoane si ii va imbunatati vocea. Wow!

O alta functie foarte foarte misto este incadrarea automata. Probabil ati vazut la evenimentul Apple de cand au lansat noul Mac ca are o camera integrata care te urmareste.

Acelasi lucru face si Nvidia Brodcast. De fapt, Nvidia a integrat inaintea celor de la Apple aceasta functie. Practic, ai camera fixa dar tu te misti un pic stanga sau dreapta. Imaginea va veni dupa tine astfel incat tu sa ramai tot timpul pe centru. Este tot o functie software avansata bazata pe AI si functioneaza in timp real.

Pentru cei care aleg sa faca streaming pot avea optiuni de customizare a fundalului. Pot pune atat o imagine generala in spatele lor in timp ce se joaca sau pot transpune jocul pe fundal. Asta mi se pare foarte tare. Tu ramai intr-un picture-in-picture intr-un colt iar pe fundal este jocul live.

Iar pentru cei cu camere web foarte slabe (si ohoo, sunt o gramada) sau pentru cei care stau in camere intunecoase, aplicatia este capabila sa elimine zgomotul de imagine si sa obtine o imagine clara, curata, eliminand elementele vizuale neclare prezente in mediile cu lumina slaba.

Si sa nu credeti ca Nvidia a lucrat de capul ei la acest serviciu. O sa credeti ca este un rival pentru OBS. Eu nu cred asta pentru ca OBS are mult mai multe functii si este o aplicatie deja pentru profesionisti. Nvidia Brodcast a fost realiata cu ajutorul unor oameni de la OBS, iar tehnologia Virtual Greenscreen este dezvoltata impreuna cu ei.

Ca sa intelegeti ca aplicatia este la inceput, are doar versiunea 1.3. Iar partea de webcam este in stadiul Beta iar asta este mentionat direct in aplicatie. Aplicatia o gasiti AICI si va recomand sa o folositi daca vreti sa experimentati „meseria” de streamer.