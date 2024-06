Nvidia are o cota de piata de 88%, AMD doar 12%

Nu stiu daca mira pe cineva. Nvidia are o cota de piata de 88%, iar AMD doar 12%. Raportul vizeaza primul trimestru din 2024 si a fost realizat de JPR, iar datele arata ca in Q1 2024 s-au vandut mai multe placi video decat in Q1 2023.

Fata de Q4 2023, livrarile au scazut cu 7.9%, dar au crescut cu 39.2% de la an la an. Nvidia a livrat 8.7 milioane de placi video in Q1 2024 si 8.7 milioane de unitati in Q4 2023.

Desi AMD a scazut in Q1 2024, datele arata ca Red Team a avut o crestere foarte buna de la an la an, de 39%. Si Nvidia a crescut, cu 45.6% fata de anul trecut. Intel nu se mai afla in grafic in acest moment, desi avea 4% cota de piata anul trecut. Este astepta ca Intel sa lanseze placi video noi anul acesta si sa vedem o crestere.