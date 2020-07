Nvidia pregateste lansarea seriei RTX 3000 – au scos din productie actuala serie RTX 2000

Nvidia pregateste terenul pentru noua seria RTX 3000. Stim ca este pe drum si o asteptam. Mai stim si ca productia seriei RTX 2000 a fost oprita.

Asa ca daca vreti o placa video din seria RTX 2000 trebuie sa va grabiti deoarece stocurile vor fi limitate in perioada urmatoare. Este posibil sa prindeti si oferte interesante pe la unele magazine. Primele placi video care vor disparea sunt cele high end adica 2080 in toate versiunile ei si RTX 2070. RTX 2060 o sa dispare putin mai tarziu de pe piata si este clar de ce.

In prima faza o sa vedem solutiile high end de la Nvidia si anume RTX 3080 sau in varianta Ti si RTX 2070.

Ce stim despre RTX 3000?

Stim ca trebuie sa apara in curand. Foarte curand. Mai stim si cateva date tehnice despre anumite modele „scapate” pe internet. Am gasit un tabel de la surse credibile care au leak-uit si in trecut informatii si au avut dreptate.

Mai stim ca va exista si o versiune RTX 3090 care ar avea un consum de 350W si 24GB de memorie. Daca vreti sa fiti la curent cu informatii despre seria RTX 3000 puteti sa-l urmariti pe tipul asta.