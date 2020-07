Far Cry 6 a fost prezentat si avem un trailer oficial

Far Cry 6 a fost lansat si avem un trailer cinematic cu Giancarlo Esposito. Cumva am inteles despre ce este vorba in noul joc si anumite voci spun ca jocul are legatura cu Far Cry 3.

Personal nu cred asta, dar copilul care apare in trailer se zvoneste ca ar fi Vaas din FC3, iar jocul in sine este un prequel pentru Far Cry 3. Copilul se numeste Diego si pare sa fie Vaas din Far Cry 3. Cei care au venit cu aceasta ipoteza au gasit cateva elemente cheie care ar putea demonstra acest lucru.

In primul rand ar fi cicatricea de pe spranceana pe care actorul Michael Mando (Vaas) nu o are in realitate si a fost facuta ulterior. Ar putea fi o simpla coincidenta, dar este absolut identica cu cea pe care o are Diego. Un alt indiciu este un comentariu lasat de Michal Mando pe reddit:

So. Is Diego in Far Cry 6 meant to be a young Vaas from Far Cry 3? pic.twitter.com/4trOhRtEhy — Joe Skrebels (@2plus2isjoe) July 10, 2020

“Thank you so much! Vaas is my spirit animal – having co-created that character is something that will always be dear to me. I still get recognized as Vaas, and I still feel the outpouring of love for that character – makes me very happy. Who knows… maybe I will reprise the role very soon? :p”

Si mai este si poza cu Giancarlo alaturi de Michael Bando (Vaas). Voi ce parere aveti? Mie chiar mi-ar placea sa fie asa cum se zvoneste.