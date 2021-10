Oferta speciala – licenta de Windows 10 la 11 euro pentru upgrade gratuit la Windows 11

CDkeylord are oferte la licentele de Windows 10. Costa acum 11 euro si automat poti face upgrade gratuit la Windows 11. Dat fiind faptul ca nu mai traim vremurile de acum multi ani cand trebuia sa crack-uiesti sistemul de operare, consider ca o licenta ieftina merita daca vrei sa ai totul perfect functional.

Foloseste codul AN35 pentru discount la urmatoarele oferte:

Dupa ce va alegeti licenta dorita si o adaugati in cos, introduceti tot acolo codul de reducere pentru discount. Verificati ca oferta sa mai fie valabila. De obicei aceste oferte tin cateva zile.

Dupa ce va conectati pe site cu un cont (va alegeti voi cum sa fie contul, fie direct cu Facebook fie creati unul nou) trebuie sa adaugati produsul in cos. Dar imediat dupa trebuie sa bagati codul de discount in casuta marcata cu rosu in poza. Altfel nu o sa aveti nici o reducere.

Dupa o sa vedeti pretul final cu reducerea aplicata. Continuati pasii urmand sa mergeti la metoda de plata.

Dupa ce primiti licenta pe email trebuie sa o folositi pentru activarea Windows-ului. Asta se face din meniul de Setari. Este un tab special denumit Activation. Mergeti la Change Product Key si introduceti codul de licenta cumparat . O sa dureze ceva pana va fi procesat iar la final primiti mesajul ca Windows este activat.

Astia sunt toti pasii pe care trebuie sa-i faceti. Aveti 30 de zile drept de retur sau schimb.