Oferta Zilei vine de la eMAG, culmea, cu un telefon foarte bun pentru cei 349 lei. Darius deja si-a comandat unul.

Il gasiti AICI si consider ca este un best buy. Este un telefon cu ecran de 6.2 inch, Snapdragon 439, Android 9, Gorilla Glass 5, 2GB RAM, 32GB stocare, slot microSD, baterie de 5000mAh si USB Type C. Are camera de 12MP, frontala de 8MP si vine cu incarcator la pachet de 18W 🙂