Oferte de toamna – Windows 10 este doar 7 euro

Intr-un articol viitor o sa vorbim despre avantajele de a avea Windows 10 original, activat cu licenta. Pana atunci o sa va arat alta oferta buna de la GoDeal24, care are acum licenta de Windows 10 la 7.35 euro.

Acest magazin oferta des reduceri la licente si pana acum, din tot ce am experimentat, au cele mai bune licente. Am cumparat licente si din Romania foarte ieftine, mai ieftine decat astea, dar mi-au expirat. Tot ce am cumparat pana acum de la ei functioneaza si astazi dupa ani de zile. Deci ii pot recomanda.

Ofertele de astazi sunt foarte bune si includ inclusiv licente de Office 2016. Uite lista mai jos.

Nu uita sa aplici si codul SGO45 pentru o reducere de 45%

Aplica codul SGO60 pentru 60% reducere la produsele de mai jos

Mai sunt si alte produse pe care le vand si care sunt mai putin populare sau cerute, dar va las si link-urile astea ca poate aveti nevoie candva:

Nu uitati! Aveti nevoie de cont la ei pe site, un card bancar ca sa platiti si in caz ca aveti probleme apelati la [email protected] pentru rezolvare.