OnePlus 8 se lanseaza pe 14 aprilie

OnePlus a trimis invitatiile pentru evenimentul de lansare al modelului OP8. Tot atunci este posibil sa vedem si variantele Pro si Lite.

OnePlus va lansa telefonul online in cadrul unui eveniment simplu. Vedem in invitatie fontul nou dar si logo-ul usor modificat. Cat despre telefon, OnePlus 8 Pro este asteptat cu Snapdragon 865, ecran de 120Hz de la Samsung, iar varianta non Pro va avea un ecran de 90Hz.

Surpriza va fi OnePlus 8 Lite sau Z cum este poreclit prin surse. Acesta va fi un model accesibil cu procesor MediaTek Dimmensity 1000, ecran la 90Hz si un pret mic.