Review casti Razer Hammerhead True Wireless – alternativa mai aratoasa la AirPods

Daca Apple AirPods vi se par scumpe si ca nu se aud pe masura pretului cerut aflati ca aveti alternativa chiar mai buna si mai accesibila. In topul preferintelor mele se afla Razer Hammerhead True Wireless, o pereche foarte aratoasa si relativ ieftina.

Incep cu pretul: 120 de euro pe site-ul Razer sau 590 lei la itgalaxy.ro sau 594 lei la cel.ro. Asta ca sa stiti cu ce casti lucram. Nu mi se par deloc scumpe si va spun imediat de ce. Eu le compar in mod direct cu Apple AirPods care costa cu vreo 300 lei mai mult.

La aproape jumatate din pretul lui AirPods primesti ceva ce eu consider ca arata mai bine si se aude la fel de bine! Razer Hammerhead True Wireless este o pereche corecta de casti care ofera fix ceea ce promite si care au pedigree-ul Razer.

Ele nu au fost initial gandite sa le folosesti pentru muzica ci sa le folosesti pentru gaming. Gaming-ul pe telefon a evoluat si ai nevoie de accesorii, iar Razer ofera in prezent o multitudine de accesorii premium pentru telefon.

Aceste casti sunt un accesoriu pentru gaming, dar in acelasi timp sunt si un companion foarte bun daca vrei sa asculti muzica. Le-am conectat la iPhone 11 Pro, le-am pus in urechi si am dat drumul la Youtube.

Nu am ramas cu gura cascata, nu am avut nici o reactie wow. Pur si simlu castile ofera un sunet curat, normal, la un volum suficient de ridicat si sunt foarte confortabile. Fix ceea ce trebuie sa faca o pereche de casti.

Nu am ramas surprins pentru ca stiam ca sunt niste casti echilibrate destinate in principal gaming-ului si mai apoi audiofililor. Insa experienta oferita de Razer este una mai mult decat decenta pentru banii ceruti.

Castile stau foarte bine in ureche, nu iti cad nici daca alergi si au control prin gesturi. Indiferent de ce casca preferi poti sa respingi sau sa primesti un apel, sa schimbi melodia, sa pui pauza sau chiar sa activezi asistentul vocal.

Vin cu un soft foarte simplu dar care de la mine primeste o nota mica. Speram sa gasesc mai multe informatii acolo, macar un egalizator clasic sa-mi reglez bassul sau alte sunete. Din pacate are doar doua moduri prestabilite asa cum o sa vedeti in pozele atasate.

Consider ca softul este cel mai mare minus al acestor casti, insa acesta nu afecteaza experienta directa cu castile deoarece pot functiona si fara el. Dar repet, speram sa am un control mai bun prin soft. Probabil Razer o sa tina cont de feedback-ul utilizatorilor si vor face modificari.

Ideea este ca daca nu folosesti Spotify pentru muzica (acolo ai egalizator) sa poti seta sunetul din aplicatia Razer. Eu folosesc Youtube Premium si m-ar fi ajutat caci telefonul nu imi ofera egalizator decat daca ascult muzica prin Apple Music.

In rest castile mi se par foarte bune in raport cu pretul si nu vad de ce ai cumpara varianta de la Apple. Atunci cand primesti un apel esti auzit foarte clar, deci microfoanele functioneaza foarte bine, iar tu la randul tau auzi foarte clar conversatia.

Mi se par mai aratoase decat Apple AirPods, sunetul este la fel, confortul este la fel, iar pretul este mai mic. Era sa uit, autonomia este foarte buna, insa le-am folosit destul de putin caci…arest la domiciliu. In functie de cum le folosesti te pot tine si o saptamana.