OnePlus a lansat Nord 2T

În cadrul evenimentului de azi, OnePlus a lansat urmașul lui Nord 2, unul dintre cele mai bune mid-rangere ale anului trecut.

Telefonul este încă unul extrem de bun, chiar și acum, la aproape un an de la lansare. Prin urmare, așteptările mele de la noul model este să fie cel puțin la fel de bun ca și predecesorul.

OnePlus Nord 2T preia elementele esențiale apreciate la OnePlus Nord 2 și le face un upgrade pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai bună. Include aceeași încărcare rapidă SUPERVOOC de 80 W care a debutat pe OnePlus 10 Pro, un chipset MediaTek Dimensity 1300 mai rapid, actualizat și o cameră frontală de 32 MP îmbunătățită. Aceste detalii, alături de OxygenOS 12.1, oferă o experiență mai rapidă și mai fluidă la un preț excelent.

În linie cu angajamentul nostru de a face experiența OnePlus mai accesibilă, OnePlus Nord 2T 5G combină un hardware și software excelent pentru a depăși limitele unui smartphone grozav de zi cu zi, a declarat Pete Lau, fondatorul OnePlus. Cu hardware-ul de top și software rapid, precum și cu încărcare de 80W SUPERVOOC, MediaTek Dimensity 1300, senzorul de imagine Sony IMX766 cu OIS și OxygenOS 12.1, OnePlus Nord 2T se simte mai premium decât te-ai aștepta, la un preț avantajos.

Elemente-cheie de flagship

Încărcarea rapidă SUPERVOOC de 80W a OnePlus Nord 2T alimentează bateria masivă cu două celule de 4.500 mAh de la 1 la 100% în 27 de minute și oferă putere pentru o zi în doar 15 minute de încărcare, fiind așadar cu 120% mai rapidă decât pe primul OnePlus Nord.

OnePlus Nord 2T are certificare TÜV Rheinland pentru încărcare și utilizare rapidă în condiții de siguranță. În plus, are 9 senzori de temperatură încorporați pentru a monitoriza temperatura de încărcare în timp real, asigurându-se că telefonul rămâne rece în timpul procesului de încărcare.

Acesta mai dispune de un setup de camere puternice pe partea din spate, compus dintr-un senzor Sony IMX766 de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii (OIS), o cameră ultra-wide de 8 MP cu un câmp vizual de 120°, care permite captarea unui număr mai mare de detalii, precum și un obiectiv mono de 2 MP.

Senzorul Sony IMX766 de 50 MP a fost ales pentru dimensiunea mare de 1/1,56 inch, dimensiunea pixelilor de 1,0 μm și suport pentru OIS. Aceste caracteristici oferă senzorului o performanță excelentă în condiții de lumină scăzută, ceea ce permite OnePlus Nord 2T să capteze fotografii mai luminoase și mai detaliate în medii slab iluminate. Dispunând de un mod Nightscape îmbunătățit, puterea și capacitatea de calcul AI a chipset-ului MediaTek Dimensity 1300 aduc fotografia în lumină slabă la un alt nivel pe OnePlus Nord 2T, oferindu cea mai bună fotografie low-light de până acum pe un telefon OnePlus Nord. Puterea de calcul îi permite lui OnePlus Nord 2T să înregistreze videoclipuri în slow-motion cu o rată mare de cadre de până la 960 fps – astfel utilizatorii pot surprinde mișcări rapide cu un nivel ridicat de detalii.

Pe partea din față, OnePlus Nord 2T 5G este dotat cu același senzor de 32 MP ca și OnePlus 10 Pro. Camera selfie dispune de stabilizare electronică a imaginii (EIS) și un algoritm de deblurring AI, care îmbunătățește claritatea și claritatea fotografiilor și a videoclipurilor.

Rapid și fluid

OnePlus Nord 2T 5G este dotat cu chipset-ul MediaTek Dimensity 1300 care dispune de un procesor octa-core cu viteze de până la 3 GHz, cu performanțe excelente în jocuri, consum de energie mai redus și control mai bun al temperaturii, cu HyperEngine5.0. MediaTek Dimensity 1300 este ”însoțit” de până la 12 GB de memorie RAM LPDDR4X și de până la 256 GB de spațiu de stocare UFS 3.1 pentru a asigura o experiență rapidă și fluidă, specifică OnePlus.

În plus, OnePlus Nord 2T dispune de tehnologia Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, care permite viteze de date mai constante atunci când sunt conectate la rețele Wi-Fi și reduce latența audio atunci când telefonul este conectat simultan la dispozitive Wi-Fi și Bluetooth.

OnePlus Nord 2T are un ecran mare FHD+ AMOLED de 6,43 inchi, cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz, care oferă scrollin rapid și lin. Datorită standardului HDR10+, utilizatorii pot viziona videoclipuri din aplicații de streaming precum Amazon Prime Video în culori mai bogate și mai vii.

OnePlus Nord 2T vine cu OxygenOS12.1 preinstalat, bazat pe Android™ 12, ceea ce înseamnă multitasking mai bun, un consum de energie îmbunătățit și o vizualizare mai fluidă a galeriei foto. OnePlus Nord 2T va primi 2 actualizări majore pentru Android și 3 ani de actualizări de securitate.

Design

OnePlus Nord 2T are doar 8,2 mm în grosime și o greutate de doar 190 g și este disponibil în două culori: Grey Shadow și Jade Fog.

Grey Shadow are un finisaj întunecat, de tip sandstone, cu un tratament anti-glare și un aspect texturat, care amintește de OnePlus One, fiind în același timp rezistent la transpirație și amprente. Varianta Jade Fog are un finisaj verde de tip jad lucios și nuanțe de ceață, care duc la o estetică glossy, elegantă.

Preț și disponibilitate

OnePlus Nord 2T va fi disponibil la eMAG la finalul lunii mai, de la 2099 lei, în timp ce precomenzile încep pe 19 mai, pe OnePlus.com.

RAM + Stocare Culori Preț Dată 8GB+128G Gray Shadow 2099 lei finalul lunii mai 12GB+256GB Gray Shadow 2499 lei finalul lunii mai 8GB+128GB Jade Fog 2099 lei finalul lunii mai 12GB+256GB Jade Fog 2499 lei finalul lunii mai

Membrii Red Cable Club vor obține de trei ori mai multe RedCoins la achiziția OnePlus Nord 2T de pe OnePlus.com.