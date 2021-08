OnePlus pregătește căști de buget cu ANC

După modelul patentat deja la smartphone-uri, unde gama Nord este cea de buget, OnePlus lucrează la o pereche de căști cu ANC, dar tot de buget. Cel puțin așa spune Max Jambor, pe twitter.

Omul este leaker și din asta trăiește, așa că îi vom acorda the benefit of doubt. Rămâne să vedem dacă noile căști vor fi varianta ”Nord” ale OnePlus Buds PRO, sau vor fi continuatoarele OnePlus Buds Z…

1+ is working on a new – lower priced – pair of headphones with ANC. Some sort of Lite edition of the Buds Pro

I really like the Buds Pro so I am curious what those cheaper ones have to offer

— Max Jambor (@MaxJmb) August 30, 2021