Back to School de la Digi îți aduce FiberLink 1000 la costul actualului tău abonament

Odată cu apropierea deschiderii școlii, tot mai multe oferte tematice apar pe piață. Astăzi avem parte de una din partea Digi.

Concret, dacă faci upgrade la abonamentul tău de internet fix la FiberLink 1000, plătești același cost cu abonamentul existent deja pe întreaga perioadă a anului şcolar viitor:

Dacă ai abonament de internet fix FiberLink 300 sau FiberLink 500, tot ce ai de făcut este un upgrade la FiberLink 1000, iar în perioada 1 octombrie 2021 – 30 iunie 2022 plăteşti costul actual de 30 lei/lună, respectiv 35 lei/lună). Prin această modificare, se prelungește și durata contractuală cu 24 de luni, deci celelalte 15 luni le vei plăti la preţul întreg de 40 lei/lună.

Campania Back To School se desfăşoară exclusiv online, în perioada 30 august – 12 septembrie 2021 și se adresează clienților existenți deja. În plus, poți opta pentru 3 lei/lună în plus, să comanzi si un router WiFi6. Detalii complete găsiți pe pagina Back to School a Digi România.

Dacă nu aveam deja abonamentul contactat pe când mi-am luat și sistemul mesh, aș fi făcut și eu upgrade. Mai ales că estimez o toamnă scurtă pentru pruncii mei pe la școală, cu mutat iar în online.