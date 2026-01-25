Opinia nepopulară de weekend: am mers cu anvelope all season iarna asta și a fost chiar ok

V-am povestit vara trecută că mi-am pus Michelin CrossClimate 2 all season pe mașina personală. Nu mai detaliez motivația din spate, găsiți toată argumentația aici. Sincer, nu aveam cum să știu la momentul respectiv că vom avea o iarnă cu temperaturi atât de mult sub zero grade și nici că vom avea parte de zăpadă ca în povești, dar aveam deja experiența cu anvelope all season de pe Dacia Logan, de acum câțiva ani. Ce-i drept, pe atunci nu am avut zăpadă și ger, dar ați prins ideea, nu am acționat orbește. În plus, m-au ajutat și articolele lui Gabi, care a scris despre experiența lui cu acest tip de gume aici, aici și aici.

Revenind la subiect, având două mașini, mai tot timpul una stă în parcare, sub carport, deci scutită de intemperii, deși în aer liber. Cum Kodiaq-ul este 4×4, dar cu cutie manuală, iar Karoq-ul automat, dar cu tracțiune doar pe față, când a dat zăpada am preferat tracțiunea integrală. Și bine am făcut.

Mică paranteză, deși subiectul merită un articol separat: sunt exasperat de așa numiții șoferi care rulează cu 30 km/oră pe drumuri naționale, europene, expres sau autostrăzi, doar pentru că nu știu să conducă pe timp de iarnă sau, mult mai grav, încă au anvelope de vară!!!

Ei bine, deși nu am fost cu mașina la munte, am mers pe asfalt sau drumuri de pământ, drepte sau în pantă, pe zăpadă proaspătă, tasată, polei sau pe -20 grade Celsius și nu am simțit că mașina derapează, alunecă sau mă lasă la greu. Drept e că am folosit un model M+S și erau la primul sezon de iarnă… În plus Michelin CrossClimate 2 are și marcajul 3PMSF (simbolul cu muntele și fulgul de nea), fiind de generație mai nouă.

Concluzia este doar una – recomand anvelopele all season, dar nu pot garanta că vă vor fi de folos și dacă mergeți la munte și nu le ”asezonați” cu niște lanțuri potrivite.

Și, acum, vă invit pe voi să scrieți despre experiențele voastre, deși mă aștept la comentarii care îmi vor explica inutilitatea anvelopelor de iarnă sau all seanson, cum am pățit la articolul precedent. 🙂