Opinie nepopulară: interzicerea utilizării laptopurilor în cafenele este o non-soluție

Recunosc că nu a fost ideea mea, ci a lui Alex, după ce a scris știrea de aici. Dar cred că subiectul se pretează rubricii acesteia.

├Än al doilea r├ónd, subiectul a ap─ârut, dup─â cu a ar─âtat colegul meu, ├«n Cluj, iar articolul ini╚Ťial a fost scris de o bloggeri╚Ť─â (sper c─â exist─â cuv├óntul!) de acolo: Bianca Tama╚Ö.┬á

╚śi acum, s─â v─â spun de ce nu cred eu c─â rezolvarea g─âsit─â de cafenelele din Cluj nu este una ok, cel pu╚Ťin pe termen lung. Bine├«n╚Ťeles, este posibil s─â m─â ├«n╚Öel, mai ales c─â nu am mai vizitat ora╚Öul ardelean de ceva vreme, iar localurile men╚Ťionate ├«n articol sunt mai mereu ocupate, spune Alex.

Prima problem─â care apare prin interzicerea aceasta o reprezint─â faptul c─â, momentan, deja lumea abuzeaz─â de spa╚Ťiul de acolo ╚Öi f─âr─â laptopuri. Adic─â, chiar ╚Öi ├«n Timi╚Öoara mea, am descoperit multe localuri – nu doar cafenele – unde lumea comand─â ceva simplu, un suc, o cafea, o bere, iar apoi se ├«ntinde la dep─ânat amintiri de pe vremea ├«n care erau tineri ei. Mai nasol este dac─â perioada respectiv─â coincide cu perioada ├«n care erau tineri ╚śora sau Iliescu, pentru c─â este posibil s─â plece de acolo a doua zi. ­čÖé

Prin urmare, dac─â patronii vor s─â eficientizeze folosirea spa╚Ťiului lor, ar trebui s─â pun─â o limit─â de timp pe care o po╚Ťi petrece acolo, indiferent de consuma╚Ťie, sau de sume cheltuite. Spre exemplu, dac─â m├óine facem o ├«nt├ólnire a redac╚Ťiei aici, ├«n Timi╚Öoara, ╚Öi vrem s─â povestim vreo dou─â-trei ore,┬áf─âr─â laptop, s─â putem face asta fie dac─â ne mut─âm pe la trei localuri, fie dac─â r─âm├ónem la unul, dar consum─âm de minim 150 lei de persoan─â, ├«n tot acest timp. Moment ├«n care, nu mai este deloc relevant dac─â ocup o mas─â pentru sporov─âial─â sau pentru a scrie un articol pe blog…

Am mai v─âzut o situa╚Ťie similar─â, acum c├ó╚Ťi ani, la un SPA din ora╚Ö, care oferea bilete de intrare de o zi. ├Än principiu, cei de acolo au g├óndit-o a╚Öa: noi oferim acces pentru o zi, iar cine vine nu st─â chiar de c├ónd deschidem p├ón─â ├«nchidem. Iar, dac─â totu╚Öi stau, c├ó╚Ötig─âm din v├ónz─ârile de la restaurant, c─â oamenii nu au voie s─â vin─â cu m├óncare de acas─â ╚Öi nu vor sta toat─â ziua la regim, mai ales dac─â folosesc ╚Öi sauna. Doar c─â nu au luat ├«n calcul dou─â categorii sociale: pensionarii ╚Öi studen╚Ťii. Amandou─â erau cu venituri mici, mult timp liber (bine, la studen╚Ťi asta presupunea chiul, dar te mai ui╚Ťi la asta c├ónd po╚Ťi ie╚Öi cu prietenii sau cu iubi o zi ├«ntreag─â la SPA, pe un pre╚Ť de nimic?) ╚Öi inventivitate maxim─â. ╚śti╚Ťi care a fost rezultatul? S-a impus o limit─â de 4 ore, pentru c─â veneau c├óte unii, ocupau ╚Öezlonguri ╚Öi vestiare ╚Öi nu consumau nimic, c─â aveau sandviciuri cu ei ╚Öi le consumau ├«n vestiar (scuza╚Ťi repeti╚Ťia!). Compania pierdea pentru c─â eu, om cu job, veneam la 17 acolo ╚Öi nu mai g─âseam loc. Iar cei ca mine mai luau o bere, o por╚Ťie de cartofi pr─âji╚Ťi sau o ├«nghe╚Ťat─â.

A doua problem─â apare atunci c├ónd rom├ónul, inventiv de altfel, va comanda ├«nt├ói, iar apoi va scoate laptopul. Cum ├«l mai dau afara chelnerii pe cel care a comandat deja? ╚śi, dac─â chiar ├«ncearc─â asta, ce vor zice organele de control, c├ónd vor fi sesizate. Apropo, la ce foame de bani are statul acum, se vor sesiza din oficiu… Risc─â patronii amenzi sau suspendarea activit─â╚Ťii doar pentru a da afar─â clien╚Ťi care, aten╚Ťie!, pl─âtesc consuma╚Ťia? Risc─â angaja╚Ťii s─â fie concedia╚Ťi c├ónd clientul va face scandal ╚Öi va chema managementul? Eu zic c─â nu, ├«n ambele variante, sau vor fi prea pu╚Ťini care vor face asta.

A treia chestie care apare aici este legat─â de tipul muncii pe care o po╚Ťi face din cafenele. Nu cred c─â merge cineva s─â fac─â importuri de salarii de la o cafenea, s─â verifice facturi de la restaurant sau s─â fac─â ╚Öedin╚Ťe de evaluare anual─â de la ber─ârie. Mai degrab─â vor fi cei ca mine, care vor scrie o ╚Ötire sau un articol, dar care nu vor sta mai mult de o or─â, c─â nu scriem ca Eftimie! Sau, corporati╚Öti care vor duce copiii la ├«not ╚Öi vor sta la barul de l├óng─â cu laptopul ├«n bra╚Ťe, f─âr─â a face mare lucru. Sau, mai sigur, vor fi cei care vor primi un telefon pe drum c─â e nevoie urgent de rezolvat ceva simplu ╚Öi vor opri ├«n drum s─â bea ╚Öi o cafea.

Pe de alt─â parte, ce facem cu cei care nu lucreaz─â de pe laptop? Dac─â jobul meu presupune multe conferin╚Ťe telefonice, pe care le pot face de acas─â, de la birou, din parc, de la mama acas─â sau din cafeneaua preferat─â? ╚śi, cum sunt conferin╚Ťe, le pot face pe Teams, Webex, Whatsapp sau orice alt suport, de pe telefon, tablet─â, desktop sau laptop. Va mai fi dat afar─â sau interzis clientul care st─â dou─â ore cu c─â╚Ötile de la telefon ├«n urechi? Dar cel care folose╚Öte o tablet─â, mai ales dac─â e una mic─â?

Ce vom face cei care avem ├«nt├ólniri de afaceri pe care clien╚Ťii le cer ├«n afara birourilor? Sau cei care avem interviuri prin cafenele? Mi s-au ├«nt├ómplat am├óndou─â, pentru c─â persoanele care m-au invitat au preferat s─â facem totul ├«ntr-un mediul mai pu╚Ťin business. Drept e c─â, la vremea respectiv─â, Banca Transilvania (alt─â companie cu sediu la Cluj!) avea o cafenea de business chiar ├«n Pia╚Ťa Unirii, locul clasic de ie╚Öit la cafea, din Timi╚Öoara. Vor risca s─â ├«i dea afar─â pe doi oameni de afaceri din local, ╚Ötiind c─â ─âia au vreo 200 de angaja╚Ťi care comand─â sau pot comanda de acolo cafea ╚Öi gust─âri pentru serviciu? Sau vor face asta cu riscul de a nu mai g─âzdui clasicele petreceri de Cr─âciun corporatiste? A╚Ö zice c─â nu…

Pentru c─â nu sunt deloc absurd, spuneam chiar de la ├«nceput, nu am vreo problem─â cu o tax─â de consum, care ar transforma cafenele ├«n ceva de genul bub-urilor de shared office. ├Än traducere liber─â s─â pot veni la cafenea cu laptopul, telefon sau cu registrul de clien╚Ťi tip─ârit, ca s─â lucrez, dar pl─âtesc o tax─â de 50 de lei. Sau s─â pot sta doar o or─â, s─â zicem, apoi s─â eliberez masa. Pentru c─â au dreptate ╚Öi proprietarii de localuri c├ónd spun c─â nu le este deloc profitabil s─â aib─â clien╚Ťi care stau jum─âtate de zi cu laptopul ├«n fa╚Ť─â ╚Öi consum─â o cafea ╚Öi o ap─â plat─â, f─âr─â l─âm├óie!

La final, am s─â v─â dau trei exemple personale, c├ónd am folosit sau am experimentat, situa╚Ťii de genul celor de mai sus. Prima a fost ├«nainte de pandemie, c├ónd eram liber de la serviciu ╚Öi am primit un mesaj pe grupul de redac╚Ťie cu ni╚Öte ╚Ötiri care trebuiau scrise. Pentru c─â eu eram liber, dar pruncii erau la ╚Öcoal─â, i-am l─âsat acolo, am mers la o cafenea, mi-am scos chromebook-ul din rucsac (├«l aveam pentru o ├«nt├ólnire pe care o aveam programat─â mai t─ârziu), am comandat o cafea ╚Öi, dup─â 30 de minute, m-am ridicat. Asta pentru c─â oricum terminasem de scris, dar ╚Öi pentru c─â nu ar fi fost normal s─â at├órn acolo…

Mai t├órziu, cum v─â spuneam, aveam o ├«nt├ólnire de afaceri. ╚śi, pentru c─â era deja programat─â la o teras─â, am r─âmas acolo ├«nc─â o or─â, pentru un alt articol pe care l-am scris. ├Äns─â, pe l├óng─â cafeaua comandat─â anterior, mi-am luat ╚Öi ceva de m├óncare, c─â tot era pr├ónz ╚Öi mai aveam de a╚Öteptat s─â termine copiii ╚Öcoala.

A treia poveste este din pandemie, de la Viena. Cu ocazia unei vizite de acolo, am vizitat ╚Öi ora╚Öul. Fiind ├«nc─â pandemie, se purta ├«nc─â masc─â ╚Öi era nevoie de dovad─â de vaccinare sau de trecere prin boal─â. Cum era ├«nc─â prim─âvar─â, nu erau multe terase deschise, dar era plin de cafenele pe l├óng─â catedrala Sf. Stefan. Ne-am oprit la una ╚Öi am descoperit o gr─âmad─â de oameni care erau cu laptopurile deschise. Nu am v─âzut vreun afi╚Ö cu timp limitat pentru ei sau cu vreo tax─â de pl─âtit…

Ca s─â nu o mai lungesc, cred c─â titlul este destul de elocvent – acest tip de comportament al patronilor de cafenele este o non-solu╚Ťie, iar singura variant─â cu adev─ârat ok este ca lumea s─â ├«╚Öi foloseasc─â bunul sim╚Ť din dotare (m─â refer ╚Öi la patroni, dar ╚Öi la clien╚Ťi)…

Voi ce p─ârrere ave╚Ťi despre subiect? Ar fi foarte interesant dac─â ar fi printre voi ╚Öi un patron de local, care ar vedea problema poate altfel dec├ót noi, clien╚Ťii.