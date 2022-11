Opinie nepopulara: urasc „algoritmul” Netflix

Multi dintre voi s-au asezat confortabil pe pat, canapea sau fotoliu si v-ati spus: „hai sa vedem ce urmarim in seara asta pe Netflix!”

Si dupa 30 de minute, o ora sau doua, in loc sa fie gata filmul, e gata cautarea fara nici un rezultat concret, la care se adauga si o mica frustrare. Eu am fost in situatia asta de cel putin 5 ori pana acum.

Fac parte din persoanele pasionate de filme si imi incarc memoria cu o gramada de informatii inutile cum ar fi actori, regizori,etc. Memoria mea retine scene din filme care mi-au placut foarte mult, coloane sonore pe care cateodata cand le ascult imi imaginez eu cum as regiza o scena/ videoclip pentru ele. Imi place sa citesc despre filme si sa le analizez din foarte multe perspective. Pot sa imi deconectez creierul si sa ma uit la un film doar pentru amuzament, dar alteori am nevoie de un film complex. Spre exemplu un film la care imi deconectez creierul si il consider foarte bun este Pacific Rim. Este un film produs pentru entertainment, unde atentia la anumite detalii este extraordinara iar regia lui Guilermo del Toro foarte precisa. Sursele de inspiratie sunt vizibile, iar discursul actorului Idris Elba dinspre finalul filmului este excelent pentru acest tip de film. In acelasi timp ma bucur de filme precum Enemy sau Parasite care dupa ce s-au terminat te lasa cu „ce a vrut sa zica autorul?” si nenumarate puncte de dezbatut cu alti cinefili entuziasmati. Un final deschis inteligent lasa loc intepretarilor si astfel ca intr-o dezbatere pot avea mai multe persoane dreptate sau se pot insela toate.

Dar revenind la subiect, Netflix incearca sa ofere continut pentru absolut toata lumea, sa impace si capra si varza. Au productii proprii de filme pe care eu le consider de o calitate indoielnica (de genul chiar imi vreau timpul inapoi) precum Polar sau Me Time, filme decente precum I care a Lot sau Lost Bullet si pana la filme bune cum ar fi The Irishman sau The Platform. Pe parte de seriale avem aceiasi structura.

Pe langa continutul original, in permanenta platforma incearca sa aduca filme lansate in anii anteriori care ar putea avea potential succes.

Pana aici totul bine si frumos, insa algoritmul din spatele acestei platforme ori nu exista, ori doarme. Fiecare film, serial, documentar, etc beneficiaza de sistemul de rating Netflix: Not for me, I like this si Love this! Eu sunt genul care lasa calificative atat pe platforma, cat si pe imdb, asa ca intuitia mi-ar spune ca ar urma sa primesc niste recomandari personalizate.

Nici vorba, pentru ca algoritmul de sugestii este foarte banal: daca mi-au placut 5 filme SF, imi va recomanda si ceva filme SF, imi va recomanda unele pe care le-am vazut deja acum 6 luni tot pe Netflix cu acelasi cont (si nu sunt in lista de Watch it again) si in rest ma va umple cu filme aruncate acolo fara nici o logica.

Motorul de cautare pentru continut din spatele platformei este la randul sau limitat. De exemplu descoperisem un film spaniol – El Cuerpo – care nu era pe Netflix. L-am vazut dintr-o sursa externa si mi s-a parut foarte bine facut, construita povestea din spatele lui,asa ca m-am uitat de cine este regizat si am cautat dupa numele acestuia pe Netflix. Mi-a returnat rezultatele si intr-adevar mi-a gasit un film (Mirage) si un serial (The Innoent) regizate de respectivul si disponibile pe platforma. Dar direct din rezultatele cautarii nu aveam de unde daca regizorul cautat de mine avea vreo legatura cu filmele si serialele returnate, pentru ca mi-a umplut pagina de sugestii. Asa ca am preferat sa folosesc alte metode de a cauta continut – pe imdb si apoi sa vad daca filmul dorit este pe Netflix.

Ce mi-ar placea mie sa faca platforma? In primul rand sa dezvolte un motor de cautare mai avansat. In momentul in care caut dupa un actor sau regizor sa imi apara doar rezultatele in care respectivul e implicat si nu si sugestiile sa fie mult mai vizibil separate de termenul meu de cautare. In al doilea rand, sa existe un plugin intre Netflix si imdb si pentru fiecare film/serial prezent pe platforma sa pot vedea pe Netflix nota de pe imdb si rating-ul de pe metacritic. In plus de asta, tot plugin-ul sa se ocupe de sugestii, pentru ca sugestiile de pe imdb sunt mult mai bune decat cele de pe Netflix.

Iar acum revenind cu picioarele pe pamant: nu exista absolut nici o sansa ca acest vis umed al meu sa se intample – adica un plugin intre Netflix si imdb. Motivul este destul de simplu: cel mai probabil va scadea numarul de ore petrecute de utilizatori pe platforma pentru ca oamenii sunt foarte usor de influentat prin intermediul calificativelor. Majoritatea productiilor originale Netflix au calificative intre nota 4 si 7 pe imdb. Un average Joe cand va vedea un film cu nota 5.5/10 se va gandi de doua ori inainte sa-l porneasca, dar daca il ochesti cu niste cuvinte cheie gen „suspenseful” sau „emotional” e posibil sa iti fi castigat un telespectator, ca apoi sa te lauzi ca filmul tau a fost vizualizat de x milioane de abonati ai serviciului. Asa este descris filmul Brazen, care pe imdb.com are nota 4.1/10 din 12k voturi.

Legat de notele de pe imdb sau metacritic – nu le consider mereu justificate, dar in cel putin 85% din cazuri sunt de acord cu ele. Exceptii vor exista mereu, iar ca sa va dau cateva exemple personale:

The Gray Man 6.5/10 – pentru mine filmul este de nota 4 cu indulgenta. Nu ofera absolut nimic. Este prea lung, cu niste scene de actiune prost regizate, un joc actoricesc de umplutura, scenariu lipsit de sens si foarte multe efecte speciale facute pe calculator. Ultimul punct e cam boala tuturor filmelor moderne, mai putin Mad Max Fury Road, unde au folosit si practical effects.

The Mauritanian – are un scor Metacritic de doar 53/100 si merita minim 65. Filmul trateaza un subiect sensibil pentru publicul american si nu numai si posibil de aici sa vina si un mic boicot in calificativele date de profesionisti.

Warcraft – absolut desfiintat de critici cu un scor de 32/100. Nu este nici o opera de arta dar un calificativ de 50-55/100 era mult mai echilibrat pentru ca filmul captureaza foarte bine universul pe care se bazeaza, efectele speciale sunt absolut fantastice, iar actorii care interpreteaza personajele cu motion-capture joaca foarte bine.

Fiecare e liber in materie de filme si seriale sa urmareasca ce vrea si sa isi exprime parerea daca ii place sau displace. Unde voiam sa ajung este ca algoritmul acesta comercial al lui Netflix de recomandari plus motorul de cautare imatur nu avantajeaza spectatorul sa urmareasca un continut de calitate pentru timpul lui, ci productii care trebuie sa-si atinga targetul. Nu m-ar deranja sa platesc mai mult gen 15-20 euro pe luna sa am parte de asemenea optiuni „pro” sa zicem de cautare si filtrare. La urma urmei costa 28RON un bilet la film in Cluj Napoca la Cinema City. Am mers la 4 filme si tot acolo ajung la nivel de cost.