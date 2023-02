Opinie nepopulară: Următorul meu smartphone va fi tot iPhone

Ast─âzi va fi un text mai scurt, nu ca restul opiniilor nepopulare. Ve╚Ťi vedea de ce, dac─â citi╚Ťi p├ón─â la final.



La final de 2021 am s─ârit gardul, din gr─âdina Google ├«n cea a celor de la Apple. Iar asta s-a ├«nt├ómplat dup─â nou─â ani de utlizare de diverse terminale cu Android, nu a fost un imbold de moment sau o arogan╚Ť─â de ÔÇŁfan boyÔÇŁ.

La momentul respectiv am explicat toate motivele, am primit de la voi tot felul de sfaturi și injurii, dar nu eram prea convins că voi rămâne tot client de iPhone și pe viitor. Am zis că încerc, dat fiind că telefonul este unul bun, dar văd ulterior dacă nu revin la modele Android.

Zilele trecute am citit o ╚Ötire cu privire la lansarea iOS 17, din aceast─â toamn─â, la sugestia Google (vede╚Ťi ironia?). Ei bine, oameni buni, atunci am decis c─â urm─âtorul meu telefon va fi tot un iPhone. Nu ╚Ötiu ├«nc─â modelul cu care voi schimba actualul 13 Pro Max, dar cu siguran╚Ť─â nu va fi un Android!

╚śi acum, pentru cei care se ├«ntreab─â de ce scriu asta, iat─â ╚Öi motivul: telefoanele mai noi de iPhone X, 8 sau 8 Plus vor primi update la noul iOS. Practic, Apple nu mai ofer─â suport pentru modelele lansate prin 2017, cu iOS 11 la bord, dar pentru restul de cinci ani sau mai noi, noul software va fi disponibil!

├Än liceu, la finalul unei demonstra╚Ťii matematice, scriam trei litere: QED!