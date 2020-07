Oppo pregateste incarcarea rapida la 125W

Oppo pregateste lansarea tehnologiei care va permite incarcarea telefonului de la 0 la 100% in mai putin de 30 de minute.

Tehnologia SuperVOOC proprietara Oppo este aproape gata si va fi prezentata in curand. Daca in prezent avem cea mai rapida incarcare la 65W tot de la Oppo, iar telefonul se incarca in 45 de minute pana la 100%, tehnologia din viitorul foarte apropiat va scurta timpul de incarcare la jumatate (aproape).

Daca nu stiti deja, incarcarea rapida degradeaza foarte rapede bateria telefonului. Pe cat este de utila aceasta tehnologia pe atat este de nociva pentru baterie. Mizand pe faptul ca un utilizator isi schimba telefonul (in medie) la 2 ani, producatorii isi permit sa ofere aceasta incarcare rapida si sa degradeze bateria la fel de repede.

Vom afla informatii pe 15 iulie cand Oppo ne va spune exact despre ce este vorba.