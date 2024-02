Parisul va aplica tarife triple de parcare pentru SUV-uri și masini mai grele de 1.6 tone

Uite o veste buna. In Paris o sa platesti triplu locul de parcare daca ai un SUV, o masina 4×4 (care nu e neaparat SUV) sau daca masina are peste 1.6 tone. Legea a fost aprobata dupa un referendum facut in weekend.

Este o veste excelenta pentru cei care locuiesc in oras. Real vorbind nu ai nevoie de masina mare in oras. Este incomoda, deranjeaza vizual, ocupa mai mult spatiu si nici nu este practica. In Paris aceasta lege intra in vigoare chiar din aceasta toamna.

Din toamna tarifele de parcare vor fi complet diferite: 18 euro pe ora in centru si 12 euro pe ora in restul orasului. Sunt afectate inclusiv masini electrice mai grele de 2 tone, masinile hibride mai grele de 1.6 tone, masini termice mai grele de 1.6 tone, SUV-urile si orice masina 4×4.

Aproximativ 10% din vehiculele din Paris vor fi afectate, iar taxele noi vor aduce primariei 35 milioane de euro pe an. Hidalgo, primarul din Paris, a descris anterior intenția de a reduce prezența SUV-urilor prin creșterea prețurilor la parcare drept “o formă de justiție socială”, considerând că aceste mașini aparțin celor mai bogați dintre șoferi, despre care a spus că nu le pasă de criza climatică.

Si alte orase vor urma acest exemplu, Londra fiind unul dintre ele.

