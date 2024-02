Oppenheimer va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime, în 21 martie

Nu vă speriați, nu vom publica review-uri de filme și nici programul TV sau al platformelor de streaming… 😛

Am scris aici doar de câteva ori despre filme și lansările lor pe diverse platforme și doar când acestea erau relevante. Iar cazul de față nu face excepție. Parol!

Blockbuster-ul „Oppenheimer”, cu încasări de 952 de milioane de dolari și 13 nominalizări la Oscar, va fi disponibil pe SkyShowtime începând cu 21 martie.

Pentru cei care nu au auzit de el sau de personajul principal, filmul explorează viața fizicianului J. Robert Oppenheimer și are în distribuție actori de prestigiu precum Cillian Murphy și Emily Blunt. Adică doi dintre favoriții mei, dacă vă interesează!

Realizat de Christopher Nolan, Emma Thomas și Charles Roven, pelicula este adaptată după un roman câștigător al premiului Pulitzer, „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, scris de Kay Bird și Martin J. Sherwin.

SkyShowtime oferă serviciul la 3,99 € pe lună, fără reclame (deja devine tot mai important acest aspect!), cu posibilitate de anulare oricând. Eu l-am prins la jumătate de preț, iar cum nu am ajuns în cinematograf pentru premieră, cred că voi vedea filmul direct la ei.

Pentru amatorii de statistici, iată și câteva date:

Nominalizările la Premiile Oscar din 2024 includ Cel mai bun film: Emma Thomas, Charles Roven, Christopher Nolan; Cel mai bun regizor: Christopher Nolan; Cel mai bun scenariu adaptat: Christopher Nolan; Cel mai bun actor: Cillian Murphy; Cel mai bun actor într-un rol secundar: Robert Downey Jr.; Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Emily Blunt; Cea mai bună imagine: Hoyte van Hoytema; Cele mai bune costume: Ellen Mirojnick; Cel mai bun montaj: Jennifer Lame; Cel mai bun machiaj și coafură: Luisa Abel; Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson; Cel mai bun design de producție: Ruth De Jong, Claire Kaufman; Cel mai bun sunet: Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell, Gary A. Rizzo

Nominalizările la premiile BAFTA 2024 includ Cel mai bun film: Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas; Regizor: Christopher Nolan; Scenariu adaptat: Christopher Nolan; Actor într-un rol principal: Cillian Murphy; Actriță într-un rol secundar: Emily Blunt; Actor într-un rol secundar: Robert Downey Jr.; Imagine: Hoyte van Hoytema; Costume: Ellen Mirojnick; Montaj: Jennifer Lame; Machiaj și coafură: Luisa Abel, Jaime Leigh McIntosh, Jason Hamer, Ahou Mofid; Coloană sonoră: Ludwig Göransson; Design de producție: Ruth De Jong, Claire Kaufman; Sunet: Willie Burton, Richard King, Kevin O'Connell, Gary A. Rizzo

Câștigătorii la BAFTA vor fi anunțați pe 18 februarie, iar cei de la Oscar pe 10 martie. Vizionare plăcută!