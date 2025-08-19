Max Payne 1 și 2 Remake se află în dezvoltare, confirmă Remedy Entertainment

Anunțate oficial în 2022, remake-urile celor două titluri se află în proces de dezvoltare de cel puțin un an, o confirmă rapoartele financiare ale Remedy Entertainment. Mai mult, studioul colaborează activ cu Rockstar Games, însă obiectivele exacte ale acestei colaborări sunt încă necunoscute.

Până acum, Remedy Entertainment nu a comunicat un termen de lansare pentru Max Payne 1 și 2 Remake și nu a lansat nici măcar un teaser sau un trailer. Însă, având în vedere resursele de care dispune și colaborarea strânsă cu Rockstar Games, sunt șanse foarte mari ca remake-urile ambelor titluri să vadă lumina zilei în viitorul apropiat.