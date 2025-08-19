Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Eliberează rapid 7 GB pe PC-ul tău cu Windows
Tot ce trebuie să știți despre: nașterea unui copil în spațiu
Sistemul de aer condiționat merge 8 ore pe zi și tot nu plătesc nimic
OnePlus Nord 5 review: înapoi la OnePlus după 11 ani
Am terminat Mafia The Old Country – aproape sa fie un fail
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Max Payne 1 și 2 Remake se află în dezvoltare, confirmă Remedy Entertainment

| Da drumul discutiei! Jocuri Stiri

Anunțate oficial în 2022, remake-urile celor două titluri se află în proces de dezvoltare de cel puțin un an, o confirmă rapoartele financiare ale Remedy Entertainment. Mai mult, studioul colaborează activ cu Rockstar Games, însă obiectivele exacte ale acestei colaborări sunt încă necunoscute.

Până acum, Remedy Entertainment nu a comunicat un termen de lansare pentru Max Payne 1 și 2 Remake și nu a lansat nici măcar un teaser sau un trailer. Însă, având în vedere resursele de care dispune și colaborarea strânsă cu Rockstar Games, sunt șanse foarte mari ca remake-urile ambelor titluri să vadă lumina zilei în viitorul apropiat.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.