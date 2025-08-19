Viitorul vârf de gamă Intel Core Ultra 9 385K va aduce un spor de performanță modest, de maxim 10% în gaming

Iată că nici modelele refresh ale procesoarelor Intel Arrow Lake, programate pentru lansare în toamnă, nu vor reuși să concureze cu cele X3D de la AMD. Acestea vor aduce doar ușoare creșteri ale frecvențelor și vor păstra aceleași configurații ale nucleelor, iar din acest motive creșterea de performanță va fi una nesemnificativă.

Din câte susțin unele surse apropiate industriei, citate de Moore’s Law is Dead, în baza benchmark-urilor realizate pe sample-uri de engineering, procesoarele Arrow Lake Refresh aduc o creștere a performanțelor în gaming de 5 – 10% și depășesc modelele echivalente AMD Zen 5. Însă, din păcate pentru Intel, nu sunt nici pe departe la fel de performante ca modelele cu 3D V-Cache de la AMD.

În materie de consum, Intel dorește ca modelele de top Arrow Lake Refresh să păstreze același TDP de 250 W, însă dacă performanțele vor fi considerate nesatisfăcătoare, TDP-ul ar putea fi crescut la 300 W, în vederea creșterii frecvențelor. Cât despre prețuri, cel mai probabil acestea vor rămâne neschimbate.

Via Tweaktown