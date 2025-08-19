Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Eliberează rapid 7 GB pe PC-ul tău cu Windows
Tot ce trebuie să știți despre: nașterea unui copil în spațiu
Sistemul de aer condiționat merge 8 ore pe zi și tot nu plătesc nimic
OnePlus Nord 5 review: înapoi la OnePlus după 11 ani
Am terminat Mafia The Old Country – aproape sa fie un fail
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Viitorul vârf de gamă Intel Core Ultra 9 385K va aduce un spor de performanță modest, de maxim 10% în gaming

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Iată că nici modelele refresh ale procesoarelor Intel Arrow Lake, programate pentru lansare în toamnă, nu vor reuși să concureze cu cele X3D de la AMD. Acestea vor aduce doar ușoare creșteri ale frecvențelor și vor păstra aceleași configurații ale nucleelor, iar din acest motive creșterea de performanță va fi una nesemnificativă.

Din câte susțin unele surse apropiate industriei, citate de Moore’s Law is Dead, în baza benchmark-urilor realizate pe sample-uri de engineering, procesoarele Arrow Lake Refresh aduc o creștere a performanțelor în gaming de 5 – 10% și depășesc modelele echivalente AMD Zen 5. Însă, din păcate pentru Intel, nu sunt nici pe departe la fel de performante ca modelele cu 3D V-Cache de la AMD.

În materie de consum, Intel dorește ca modelele de top Arrow Lake Refresh să păstreze același TDP de 250 W, însă dacă performanțele vor fi considerate nesatisfăcătoare, TDP-ul ar putea fi crescut la 300 W, în vederea creșterii frecvențelor. Cât despre prețuri, cel mai probabil acestea vor rămâne neschimbate.

Via Tweaktown

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.