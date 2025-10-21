Peste jumătate dintre români cred că tehnologia și pandemia sunt instrumente de manipulare

Un sondaj realizat de INSCOP și prezentat la Biziday arată o realitate greu de ignorat: unul din doi români consideră că tehnologiile moderne, precum rețelele 5G sau inteligența artificială, sunt instrumente de manipulare.

Concret, 55,6% dintre respondenți cred că 5G și AI sunt folosite pentru a influența populația la scară largă. În același timp, 58,4% sunt convinși că pandemia și crizele economice au fost planificate de „oameni puternici”, precum George Soroș. Mai mult, 61,4% dintre români cred că deciziile majore din țară sunt dictate de puteri externe care acționează din umbră, iar 46,5% consideră că vaccinurile sunt folosite pentru controlul populației.

Recunosc, mi-a luat câteva minute bune să scriu aceste rânduri fără să râd. Deși e amuzant, e și trist în același timp. Cum am ajuns aici? Răspunsul e simplu: EDUCAȚIA.

Lipsa educației și atracția noastră națională pentru dramă. Un răspuns logic, simplu și rațional nu satisface nevoia de spectacol a lui Gigel, care vrea mereu o poveste mai complicată, cu conspirații, acțiune și forțe oculte.

Sondajul arată clar: persoanele cu un nivel scăzut de educație și cele mai în vârstă sunt mai predispuse să creadă în astfel de teorii. În schimb, tinerii între 18 și 29 de ani, mai ales cei cu studii superioare, sunt mai sceptici și mai rezistenți la dezinformare.

Datele mai scot la iveală și alte aspecte interesante: aproximativ 8% dintre români ar apela la practici precum numerologia sau tarotul. Totuși, 51% afirmă că iau decizii bazate pe rațiune și știință deși peste jumătate consideră că religia are un rol important în acest proces. Surprinzător, 56% dintre tinerii între 18 și 29 de ani cred că visele pot prevesti viitorul.

În aceeași zonă, 65% dintre români cred că aselenizarea a fost o înscenare, iar 61% consideră că extratereștrii nu au vizitat niciodată planeta noastră.

Aceste cifre ar trebui să fie un semnal de alarmă. E nevoie de programe mai puternice de educație media, de promovare a gândirii critice și de campanii de informare care să ajungă acolo unde educația formală n-a reușit. Doar așa putem echilibra balanța dintre scepticismul sănătos și conspirațiile care ne subminează încrederea în realitate.