iOS 26.1 sosește săptămâna viitoare cu noi funcții Apple Intelligence

Apple se pregătește să lanseze iOS 26.1 în ultima săptămână din octombrie 2025, continuând tradiția companiei de a livra actualizări majore x.1 în această perioadă a anului.

Deși Apple nu a anunțat oficial data de lansare, modelul istoric al companiei sugerează că luni, 27 octombrie, este cel mai probabil candidat pentru debutul actualizării, iar dacă nu se întâmplă săptămâna aceasta, utilizatorii pot aștepta lansarea la începutul lunii noiembrie.​

Predicția se bazează pe un model constant observat în ultimii ani: iOS 18.1 a fost lansat luni, 28 octombrie, iOS 17.1 miercuri, 25 octombrie, iar iOS 16.1 luni, 24 octombrie, demonstrând că Apple menține o cronologie predictibilă pentru aceste actualizări substanțiale. iOS 26.1 se află în prezent în faza de testare beta, ceea ce confirmă apropierea lansării publice și pregătirea finală a funcționalităților.​

Cea mai semnificativă îmbunătățire din iOS 26.1 o reprezintă extinderea funcțiilor Apple Intelligence în opt noi limbi, o expansiune majoră care va face tehnologia de inteligență artificială a Apple accesibilă pentru un public mult mai larg la nivel global. De asemenea, funcția AirPods Live Translation primește suport pentru cinci limbi noi, consolidând ecosistemul de traducere în timp real al Apple pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau lucrează în medii multilingve.​

Actualizarea aduce și modificări la interfața utilizator: Apple Music introduce un nou gest de glisare pentru schimbarea rapidă între melodii, în timp ce alarmele și cronometrele adoptă noul gest „Slide to stop” în locul butonului clasic de oprire cu o singură atingere. Aplicațiile Photos și Phone primesc, de asemenea, actualizări de interfață, inclusiv îmbunătățiri pentru scrubber-ul de redare video din Photos, care va oferi un control mai precis asupra navigării în clipuri.​

Dincolo de noile funcții, iOS 26.1 promite să rezolve o mare parte din bug-urile introduse în versiunea majoră iOS 26, făcându-l o alegere potrivită pentru utilizatorii care au amânat actualizarea din cauza îngrijorărilor legate de stabilitate. Apple a lansat recent iOS 26.0.1 cu diverse remedieri de erori, dar versiunile x.1 sunt recunoscute pentru eliminarea problemelor mai complexe și pentru stabilizarea generală a sistemului de operare.​

Pentru utilizatorii care își doresc să profite de expansiunea Apple Intelligence și de îmbunătățirile de stabilitate, iOS 26.1 reprezintă un moment ideal pentru actualizare, combinând noi capabilități cu o experiență mai rafinată comparativ cu lansarea inițială iOS 26.​

