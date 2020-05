OMV Petrom – 30 de statii de incarcare rapida in urmatorii 2 ani

OMV Petrom promite ca in urmatorii 2 ani va ridica 30 de statii de incarcare rapida in Romania si Bulgaria, statii ce vor fi amplasate in actualele benzinarii.

OMV Petrom va colabora cu firma bulgara Eldrive, cel mai mare operator de statii de incarcare din regiune. Statiile vor fi cu incarcare rapida de 50kW. Din pacate nu stim cate din cele 30 de statii vor fi construite in Romania. In Bulgaria sunt deja 2. Au mai ramas 28, sunt curios cum vor fi impartite.

Credem că viitorul mobilității va presupune un mix de carburanți, convenționali și alternativi și, în același timp, sustenabili din punct de vedere economic și al mediului. În ceea ce privește soluțiile alternative, pentru autoturisme și vehiculele ușoare, pe distanțe scurte, mașinile electrice pot fi o alegere. Pentru autovehiculele grele și transport pe distanțe mai mari, luăm în considerare ca potențiale soluții CNG și LNG, care au o eficiență energetică mai mare și emisii mai scăzute, a spus Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea Downstream Oil.

