XPG Spectrix D50 – memorii cu iluminare RGB

XPG este brandul de gaming al lui ADATA, iar memoriile pe care acestia le fac sunt in top. ADATA are printre cele mai bune memorii iar noile module RAM sunt si aratoase dar si performante.

Este aproape imposibil sa alegi memorii proaste in 2020. Au trecut de mult vremurile in care puteai gasi memorii proaste, iar sansele ca acestea sa vina defecte din fabrica sunt extrem de mici.

De aceea, indiferent ce memorii alegi o sa faci o afacere buna. Diferenta in prezent nu o mai face brandul neaparat ci functiile extra pe care le ofera fiecare. Aici putem sa includem design-ul radiatorului, sistemul de iluminare, compatibilitatea cu o platforma sau alta si evident pretul.

Pentru ca sa fim seriosi, toate modulele sunt stabile si vor functiona foarte bine, iar intr-un final le alegi pe cele mai aratoase. Nu aducem in discutie entuziastii, acolo e alta mancare de peste si nu cred ca sunt in masura sa vorbesc despre asta. Eu vorbesc in calitatea unui utilizator normal.

ADATA XPG Spectrix D50 sunt acele memorii care sunt si performante dar si aratoase in acelasi timp. Performante pentru ca ele livreaza 3200MHz viteza si sunt compatibile cu platformele AMD. Stim foarte bine ca AMD cere memorii foarte rapide.

In cazul de fata gama Spectrix D50 ofera numeroase alternative si puteti gasi inclusiv memorii la 4800MHz. Sunt compatibile si cu platformele Intel si au inclusiv suport XMP 2.0.

D50 se remarca in primul rand prin design. Au un radiator din aluminiu foarte generos ce include si o iluminare RGB pe care o puteti controla dintr-un soft dedicat. Momentan e un soft beta, dar isi face treaba. E super simplu si are doar efecte.

La ce trebuie sa fiti foarte atenti daca vreti sa va cumparati aceste memorii este inaltimea radiatorului. Sunt memorii destul de inalte si este posibil sa va incurce daca aveti un sistem de racire mare. In unitatea mea de test nu am putut monta memoriile pe primele sloturi deoarece loveau in ventilatorul de la procesor.

Am rulat un MemTest si sistemul a fost foarte stabil. La fel am rulat si in Aida un test de memorii si totul a fost a in regula. Nici o problema cu ele. ADATA pune la dispozitie multe variante, dar cele ajunse la mine sunt 2x 8GB, PC4-25600, CL 16-20-20 la 1.35V. Va las tabelul mai jos cu toate versiune.

Momentan nu sunt lansate, dar o sa le gasiti la magazinele deja cunoscute la un pret de 440-499 lei aproximativ incepand de prin luna iulie. Eu zic ca este un pret bun.

Sunt curios ce parere aveti voi despre memoriile ADATA in general.