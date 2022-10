Philips 24E1N5300HE Review: monitor de home-office cu USB tip C si camera web Windows Hello

Pandemia a schimbat modul de lucru pentru o parte din cei care lucreaza in mediul IT si nu numai. Daca acum 5 ani companiile nu erau foarte incantate de ideea de a-si lasa angajatii sa lucreze de acasa, astazi contractele remote au devenit o normalitate. Daca e sanatos sau nesanatos pentru angajat depinde de la caz la caz. Eu sunt fanul optiunii hibride.

Revenind insa, pentru munca de birou prezenta a macar unui monitor cu o diagonala de 24inch si cu cateva caracteristici modeste este minimul necesar pentru productivitate. Am incercat de nenumarate ori sa folosesc doar ecranul laptopului si simteam ca o iau razna, iar in setupul de acasa lucrez cu doua monitoare.

De dragul testarii, am lucrat cateva zile din cealalta camera si pe un setup diferit: am folosit laptopul si un monitor oferit in teste de Philips, anume un 24E1N5300HE cu webcam integrat.

Il mirosi rapid ca e un monitor de office: vine intr-un ambalaj simplu tip pizza cardboard si este de dimensiuni destul de mici comparativ cu ce m-am obisnuit de la monitoarele de gaming. Se monteaza la fel de usor in doar cateva secunde si vine la pachet cu toate cablurile de care ai nevoie.

Va aduceti aminte cand va povesteam de monitorul de gaming de la Philips si cum il tradeaza aspectul clasic? Ei bine 24E1N5300 are in mare parte acelasi design. Talpa piciorului de sustinere este realizata din metal, iar stalpul este imbracat in plastic. Rama ecranului este la randul ei construita din plastic si are un singur buton fizic. Constructia ii permite reglaj pe inaltime, rotire sus-jos si incliatie. Nu ofera rotire pe laterale.

Diagonala ecranului este de 23.8inch si functioneaza la rezolutia FullHD 1920×1080. Ecranul este de tip IPS cu unghiuri generoase de vizualizare de 178grade. Rata de reimprospatare este de 75Hz. Timpul de raspuns GtG este de 4ms, iar MPRT de 1ms. Conform Philips suporta tehnologia AMD FreeSync dar eu nu am vazut pe nicaieri aceasta certificare.

Meniul EasySelect este usor de folosit si intuitiv. Il puteti folosi pentru activarea MPRT-ului, AdaptiveSync sau LowBlue mode printre altele.

Este un monitor modern si va va ajuta sa eliminati din cablurile nedorite: prin intermediul conectorului USB tip C va alimenta laptopul, iar laptopul ii va transmite continutul audio-vizual. Un singur cablu va rezolva conexiunea integrala intre monitor si laptop. Exista insa niste limitari: alimentarea se face la 45W si monitorul va avea o rata de reimprospatare de 60Hz. Tinand cont ca vorbim de office, nu le consider un impediment. Cei care vor dori o rata de reimprospatare superioara vor trebui sa apeleze la un cablu HDMI.

Mai departe, 24E1N5300HE vine echipat cu o camera web de 5MP compatibila cu Windows Hello si difuzoare integrate. Cum functioneaza Windows Hello? Pai oarecum similar cu Face ID de la Apple. Tehnologia de recunoastere faciala de la Windows functioneaza bine: este suficient sa te asezi la birou, sa te uiti spre ecran si acesta se va debloca. Camera web de 5MP ofera o imagine net superioara celei prezente pe un laptop si este echipata cu anularea zgomotului de fundal. De asemenea cele doua difuzoare integrate de 5W sunt suficiente pentru sedinte. Chiar daca vocea interlocutorului nu e reprodusa perfect, din punct de vedere conversational toate cuvintele pot fi intelese si veti putea asocia vocea cu persoana. Nu are sens sa va spun ca nu le puteti folosi pentru muzica.

La final nu ramane decat sa va spun ceea ce banuiati deja: este un monitor bine dotat si bun pentru birou. Camera web, deblocarea prin Windows Hello, portul USB tip C cu power delivery si calitatea peste medie a imaginii il fac o varianta serioasa de luat in calcul. Il gasiti in oferta eMag. Eu as spera sa ii mai scada totusi putin pretul.