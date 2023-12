Philips Evnia 34M2C8600 Review – asa arata un monitor de gaming in 2023

Anul 2023 a fost productiv in materie de monitoare testate in redactia noastra. De la modele entry-level pana la modele high-end, am avut ocazia sa testam o gama variata de la mai multi producatori consacrati.

La fel ca orice terminal care implica tehnologie, monitoarele nu bat pasul pe loc si daca majoritatea dintre noi suntem obisnuiti cu monitoare cu panouri IPS LED sau LCD, QD-OLED a inceput sa-si faca simtita aparitia in acest sector. Primul monitor cu un astfel de panou pe care l-am testat este un monitor din gama de gaming Evnia a celor de la Philips.

34M2C8600 ofera o diagonala generoasa de 34 inch si este un monitor curbat 1800R, ultra-wide. Vine cu un design futurist si este disponibil in alb-argintiu. Este reglabil pe inaltime, incliatie si se poate roti.

QD-OLED reprezint─â o abordare hibrid─â care combin─â panourile OLED ┼či tehnologia punctelor cuantice. Combin├ónd ce este mai bun din ambele, QD-OLED garanteaz─â un contrast ridicat, un negru intens ┼či unghiuri de vizualizare nelimitate, cu o luminozitate maxim─â mai mare ┼či culori mai vii.

Panoul poate afisa 1.07 miliarde de culori fiind compatibil cu modul de functionare pe 10 biti, iar valoarea delta E sub 2 ii asigura o acuratete foarte ridicata a culorilor. Acopera 99.3% din spectrul de culori DCI-P3, iar timpul de raspuns GtG este de doar 0.1ms. De contrast se ocupa tehnologia Mega Infinity DCR si este certificat DisplayHDR 400 True Black. Rezolutia recomandata este 3440×1440, iar rata de reimprospatare este de 175Hz, disponibila fara nici un overclock aditional. Este certificat AMD FreeSync dar compatibil si cu tehnologia G-Sync de la Nvidia.

Dar toate aceste specificatii tehnice si tehnologii ar fi inutile daca nu putem observa o diferenta in utilizare, mai concret in cazul acestui monitor – in sesiunile de gaming.

Diagonala ecranului si curbura optima il fac sa contribuie la imersiune, dar asta se poate spune despre toate ecranele de 34inch cu o curbura 1800R. Ce il scoate din turma si il face lider este calitatea imaginii si a culorilor. Monitorul a ajuns la mine la timp pentru Halloween, iar excelentul remake pentru Dead Space tocmai isi facuse debutul in Game Pass, iar eu il asteptasem cu nerabdare. La construirea atmosferei perfecte pentru un survival horror, monitorul de la Philips a contribuit armonios si a pus cireasa pe tort. Luminile din joc, spatiul intunecat si senzatia de claustrofobie au fost redate cu fidelitate. Pe aceiasi tematica mai dark dar deloc inspaimantator este si Diablo IV care a beneficiat de rata de reimprospatare inalta si imaginea ramane cursiva fara urme de artefacte sau screentearing chiar si in cele mai solicitante momente. Nu in ultimul rand, Snowrunner, titlul pe care nu pot sa-l las din mana din martie, jucat pe acest monitor este o experienta inedita.

Calitatea imaginii este superioara comparativ cu ce ofera IPS si se poate observa cu ochiul liber daca ai oportunitatea sa pui doua monitoare unul langa celalalt. Eu trecusem de pe un monitor IPS ViewSonic tot ultrawide si calibrat ColorPro la acest Philips si diferentele in calitatea imaginii pe partea de culori, contrast si sharpness sunt vizibile imediat.

La capitolul porturi nu-i lipseste nimic. Vine cu port USB tip C cu power delivery 90W, facilitand conectarea unui laptop la acesta cu un singur cablu. Este de asemenea echipat cu tehnologia KVM astfel ca un singur kit mouse + tastatura poate fi utilizat pentru a controla doua surse diferite de intrate. Doua porturi HDMI 2.0 si un Display Port 1.4 il fac usor de conectat chiar si la console.

Meniul OSD este foarte bine pus la punct si bogat in optiuni de personalizare a imaginii. Vine cu o serie de profile prestabilite dedicate tipului de joc si permite reglarea „negrului” prin intermediul tehnologiei Dynamic DarkBoost.

Tot din meniul OSD poate fi personalizata iluminarea ambientala a benzii LED RGB integrata in monitor. Nu ma declar un mare fan al RGB-ului, dar implementarea bogata in optiuni atat pe partea de culori cat si pe modul de iluminare m-au convins sa o folosesc. Se poate regla chiar si intensitatea luminii. Pentru a feri panoul de burn-in, panoul de mentenanta OLED Panel Care poate executa Pixel Refresh.

Am incercat sa-i gasesc si bile negre acestui monitor, insa nu am reusit nimic notabil. Nesurprinzator, dezamageste pe partea audio, unde sunetul reprodus este banal si ma tot intreb de ce insista producatorii sa introduca un sistem audio discutabil intr-un monitor asa performant. Al doilea punct care nu o sa va placa este pretul. La fel ca in cazul procesoarelor sau a placilor video de top, trebuie sa tinem cont ca acest monitor face parte din gama high-end, iar tehnologia fiind recenta as spune ca pretul e justificat.

Philips Evnia 34M2C8600 este monitorul despre care i-as scrie mosului, dar in cazul meu mosul a cam trecut pe aici si poate ii scriu iepurasului. Este un monitor de gaming futureproof cu o imagine excelenta si echipat cu absolut tot ce are nevoie un gamer. Atat conectat la PC sau la o consola, acesta va contribui vizibil la obtinerea unei experiente de gaming premium. Il gasiti la evoMAG.