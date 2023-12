Google nu va mai colecta datele de localizare din Google Maps

Google nu va mai salva istoricul cautarilor din Google Maps in cloud. Datele raman acum pe telefon, iar aceasta strategie vine pentru a pune punct unei practici prin care politia aplica mandate in SUA.

Datele de localizare din Google Maps erau introduse in functia Timeline, iar asta era foarte util pentru majoritatea utilizatorilor. Cronologia iti arata pe unde ai fost, prin ce locatii te-ai oprit si asa puteai sa gasesti usor locurile prin care ai umblat recent.

In SUA, politia a intensificat utilizarea mandatelor geofilate, care le pot permite sa acceseze datele de localizare ale oricarui telefon aflat intr-o anumita zona in momentul in care a fost comisa o infractiune. Pana in 2021, Google a raportat ca primea 3000 de astfel de mandate pe trimestru.

Despre ce se intampla in SUA nu as vrea sa vorbesc. Cumva era bine ca aveau acces la locatie pentru ca asa puteau depista mai usor anumiti infractori. Asa au procedat cand protestatarii au intrat in Capitoliu in 2021 si tot asa au identificat piromanii in timpul protestelor din 2020, insa au invadat intimitatea a zeci de persoane pentru aceste investigatii.

Aceasta modificare inca nu a avut loc, dar cand se va intampla trebuie sa va faceti backup in cloud ca sa aveti in continuare acces la istoricoul locatiilor. Inclusiv pe iOS se va intampla asta, iar valorea implicita pentru pastrarea datelor scade de la 18 luni la trei luni.

Sursa