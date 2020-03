Pixel 4a in imagini oficiale – arata ca un telefon low end

Daca Pixel 4 a dezamagit pe toata lumea, Pixel 4a de ce nu ar face-o? In imagini cu telefon putem observa un design ieftin si destul de urat. Incotro se indreapta oare seria Pixel?

Privit din fara nu arata rau. Avem o camera frontala in partea stanga integrata in display si margini relativ subtiri. Insa pe spate observam o constructie din plastic care arata ieftin si un senzor de amprenta old school deja.

Zona camerei foto este un patrat care integreaza doar o camera foto si un blit. Sunt subiectiv, dar arata oribil si sigur se putea face ceva mai frumos tinand cont ca este o singura camera foto. In pluis va avea un ecran LCD si daca zvonurile sunt adevarate si conectivitate 5G.