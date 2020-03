Vanzarile de telefoane au scazut enorm in China

Deja se stie ca vom avea efecte masive in economie din cauza coronavirusului, insa efectele nu apar deodata, ci treptat. Iar vanzarile scazute de telefoane sunt un efect al crizei data de acest virus.

Se pare ca vanzarile de smartphone-uri au scazut cu 45% in China fata de anul trecut, Apple, Huawei si Xiaomi inregistrand cele mai mari pierderi.

Apple a vandut sub 500.000 de unitati in februarie, cu 60% mai putine decat anul trecut in aceeasi luna, iar companiile chinezesti au vandut doar 5.85 milioane de unitati, fata de 12.72 milioane anul trecut.

Cercetatorii de piata spun ca scaderile vor continua si vor fi de 40% in primul trimestru din acest an.

[Sursa]